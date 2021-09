Alig kezdődött el a 4. hullám, de már nincs hely a fertőzötteknek a kolozsvári járványkórházban

Kedden haladta meg először a 2000-et az új esetek száma a 4. hullámban Romániában, de a Cluj24.ro máris arról számolt be, hogy elfogytak a Covid-19 betegeknek fenntartott helyek a kolozsvári járványkórházban.



Az újság azt írja, hogy már a Leon Daniello Tüdőkórházban fenntartott 45 helyből is elfoglaltak 14-et, mert a járványkórházban már nincs hely, sem az intenzíven, sem a különböző osztályokon., a kórház vezetője azt nyilatkozta, hogy úgy számolnak, az összes Covid-19 betegeknek fenntartott hely betelik hétfőig. Azt is megjegyzik, hogy a tüdőkórházban kezelt 14 páciensből 6 már megkapta mindkét oltását. Mindannyian a 40 és 60 év közötti korosztályba tartoznak, közepesen súlyos és a fertőzés lefolyása, nincs szükség intenzív terápiás kezelésre.Az igazgató szerint az intenzív osztályon most nem is tudnának betegeket fogadni, mert nincs elég orvosuk, legalább négy orvosra lenne szükség, de jelenleg csupán három van. A protokoll szerint, akiről úgy ítélik meg, hogy intenzív terápiás ellátásra van szükség, azt átküldik a megyei sürgősségi kórházba, ahol 9 helyet tartanak fenn Covid-19 betegeknek.Az igazgató azt is elmondta, hogy az orvosok "meg vannak rémülve" attól, hogy mi következik majd, mivel

az esetek robbanásszerű növekedésére számítanak az iskolakezdés és az Untold fesztivál után