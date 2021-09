Tánczos Barna ügyvivő miniszterként nyilatkozott: Romániának fontos a lézeres csúcstechnológia

Az úgynevezett sínes dosszié és általában a bürokrácia kiiktatása a fő célja Tánczos Barnának, aki ügyvivő miniszterként vezeti a következő időszakban a kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős tárcát.



Az RMDSZ politikusa az AGERPRES hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a bürokráciával kapcsolatos problémákat nem lehet megoldani az alatt a néhány hét alatt, amíg ügyvivő miniszteri mandátuma tart, de a digitalizáció és a közintézmények adatbázisainak összekapcsolása a tárca prioritásai közé kell hogy tartozzon, ahogyan az elődje idején is volt.„Csak így kerülhető el, hogy a polgárokat folyamatosan egyik ablaktól a másikhoz küldözgessék egy-egy jóváhagyásért, pecsétért, aláírásért, papírért” – nyomatékosította, hozzátéve, az országos helyreállítási tervben (PNRR) jelentős összegeket különítettek el erre a célra.A tárca számára fontos célkitűzések között említette Tánczos azt is, hogy

Romániát befogadják a lézeres csúcstechnológiát előmozdító konzorciumba

, és folytatódhasson a măgurelei projekt „Már zajlanak a tárgyalások a magyar és a cseh féllel, ami reményt ad arra, hogy bepótolhatjuk az elvesztegetett időt, és visszatérhetünk a rendes kerékvágásba. Románia felvétele ebbe a konzorciumba prioritást élvez és elengedhetetlen” – fogalmazott.A kormányválság kapcsán Tánczos Barna rámutatott, a koalíció újjáépítése jelenti az egyetlen megoldást a politikai stabilitás biztosítására, és ehhez nyitottságra van szükség mind az USR PLUS, mind a Nemzeti Liberális Párt részéről. A parlamenti helyzet is azt mutatja, hogy jelenleg nincs alternatíva a PNL, az USR PLUS és az RMDSZ alkotta koalícióra – hangsúlyozta.