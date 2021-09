Kezdődik az iskola Vrancea megyében: evidens hiányosságok, fura improvizációk, nem létező engedélyek

A Vrancea-i prefektúra a közösségi média oldalán megosztott egy képet az egyik falusi iskola mosdójának kagylójáról, amelyet az iskolakezdés előtti ellenőrzések során fotóztak le.



A prefektúra megjegyezte, hogy a Tătăranuban lévő községi iskolának „evidens” hiányosságai vannak, ami a bútorzatot és más berendezési dolgokat illet. Ennek egyik szemléltető példája a lefotózott jelenség is. News.ro megkereste a helyi polgármestert, aki azt nyilatkozta, hogy az iskola modernizált, megvan az egészségügyi részlege, mosdója, minden ami kell. Az fotón látható „improvizáció” értesülése szerint az egyik tanító műve: „az iskola vezetősége szólt neki, hogy hagyja abba ezt a hülyéskedést, de az megmakacsolta magát és megőrizte, Édes Istenen, hogy a szivacsokat nedvesítsék benne”.Miután a fotó nyilvánosság elé került, a sajtó értesülése szerint a polgármester külön odaszólt, hogy semmisítsék meg az „improvizációt”.A News.ro azt is ismerteti, hogy a megyében lévő iskolák fele az idén is érvényes egészségügyi engedély nélkül kezdik hétfőn az oktatást, amelyek jelentős része falusi környezetben van: a gyerekek még mindig a kert végébe járnak a falusi típusú budikra, és a műanyagpalackokban otthonról hozott vízzel mosnak kezet – mert az iskolákban nincs bevezetve a víz, és a csatornázás sem megoldott.Vrancea megyében további 73 iskola nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel, jelentette a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ISU). ( News.ro , hírszerk.)