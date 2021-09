Cioloş: az USR PLUS inkább ellenzékbe vonul, mint a PNL „árnyékpártja” maradjon

Dacian Cioloş, az USR PLUS társelnöke úgy nyilatkozott pénteken, hogy ha pártelnökké választják, akkor le fog mondani a Renew Europe élén betöltött frakcióvezetői tisztségéről.



Az USR PLUS elnöki tisztségére pályázó három jelölt –, Dacian Cioloş és– Kolozsváron vett részt egy nyilvános vitán.Cioloş azt mondta, nagyon sok idejét elveszik az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) élén betöltött frakcióvezetői teendői, ezért – amennyiben az USR PLUS elnökévé választják – lemond az Európai Parlamentben betöltött frakcióvezetői tisztségéről. Azt is közölte, hogy év végén lejár az Újítsuk meg Európát frakció élén betöltött mandátuma, ugyanis az Európai Parlament frakciói két és félévente tartanak tisztújítást.Cioloş arról is szót ejtett, hogy az általa képviselt politikai alakulat csak akkor lép vissza a kormányba, ha garanciát kap rá, hogy megvalósíthatja a reformokat. Cioloş kijelentette, hogy egy PNL - USR PLUS - RMDSZ koalíció esetén az USR PLUS soraiból kellene kikerülnie a miniszterelnöknek, mert „van elosztani való hatalom, a parlament."Az USR PLUS társelnöke szerint az lenne a legjobb megoldás, amennyiben megmarad a PNL - USR PLUS - RMDSZ koalíció, hogy az USR PLUS javasoljon miniszterelnököt, aki vállalja a kormány nevében, hogy véghezviszi a reformokat. „Van elosztanivaló hatalom: a parlament. A szenátus is, a képviselőház is hatalmi struktúra, tehát megvalósítható a hatalmi egyensúly" – fogalmazott a politikus.Hozzátette, ha az USR PLUS-nak nincs meg a garanciája arra, hogy meg tudja valósítani a reformokat, és ha továbbra is csak annyira van kilátása, hogy a PNL „árnyékpártja" marad, akkor inkább ellenzékbe vonul.Dacian Cioloş, úgy vélekedett, hogy az USR PLUS már most azt kell célul kitűznie, hogy 2024-ben „államelnököt adjon Romániának". Kifejtette, az alakulat csak úgy tudja megvalósítani elképzeléseit, ha 2024-ben ez a politikai alakulat „ad államelnököt" az országnak. A párt élére olyan elnököt kell választani, akinek vannak ambíciói, és aki olyan légkört teremt a párton belül, amelyben az emberek hasznosnak érzik magukat, megbecsülik munkájukat – mondta.„Ennek a pártnak meg kell szereznie a román állampolgárok bizalmát, hogy bebizonyítsa, képes egyedül kormányozni, még ha ebben a helyzetben valószínűleg nem is fog ez nagyon hamar bekövetkezni. De abból a premisszából kell kiindulnunk, hogy többé nem vagyunk árnyékpárt vagy más pártok politikájától függő párt" – fogalmazott az USR PLUS társelnöke.