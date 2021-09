Kommentháború: lassan az AUR trolljai az URS PLUS aktivistáitól tanulhatnának

Ciprian Mihali, a BBTE filozófiát oktató egyetemi tanára a közösségi médián írt nyílt levelet az USR Plus párttagoknak és szimpatizánsoknak, amelyben azt javasolja nekik, hagyjanak fel a közösségi médiában megjelent agresszív hangnemmel, ami már az AUR szélsőséges kommunikációjához közelíti - számol be a Libertatea.



A kolozsvári egyetemi tanár egyébként aktív USR PLUS párttag, viszont minden politikai szerep vállalását visszautasította.A nyílt leveletpártaktivista közösségi médián történő megosztása apropójaként írta a filozófus. Nicolae megosztásai a legnépszerűbben a párt köreiben. Pénteken egy bejegyzésében arról írt, hogy sosem gondolta volna, hogy a legvitriolosabb, rasszista és gyűlölettel teli kommenteket éppen az USR PLUS felől fogja kapni. Meglátása szerint olyan kommentekkel találkozik, amelyekből még az AUR trolljai is tanulhatnának.Hozzá hasonlóan nyilatkozott újságíró is: „Sem a pészédések, sem a liberálisok, sőt az AUR-osok sem voltak olyan szemetek, mint a az USR PLUS támadó és lincselő csoportosulásai". Amunkatársa bejegyzésében azt is tisztázta, hogy évek óta azzal vádolták, hogy az USR, majd az USR PLUS „partizánja", ellenben ő már akkor egyértelművé tette, hogy amint a párt hatalomra kerül, őket sem fogja kímélni. Ehhez tartotta magát, amire válaszként az USR PLUS kommentelői rátámadtak.Ebben a közhangulatban figyelmeztet Ciprian Mihail a jelenségre, egyértelművé téve az USR PLUS párttagjai és szimpatizánsai számára, hogy egyetlen külső szemlélőnek, vagy újságírónak sem kötelessége a pártot morálisan vagy szakmailag megvédeni.„Itt az idő, hogy lemondjunk ennek a pártnak a messianisztikus virtusáról, arról a gondolatról, hogy mi megmentjük és megváltjuk Romániát a bűneitől. A megváltással a lelkészek foglalkoznak, egy politikai párt szerepe az ország adott ügyeinek a lehető legjobb intézése. Az USR PLUS nincs mit megmentsen és megváltson, csak helyes dolgokat kell megtegyen belül és kívül" – írta a gondolkodó.Meglátása szerint a pártot lehet és kell kritizálni – ami sokaknak rosszul eshet –, mert terapeutikus hatása van. Érvelése szerint az USR PLUS egy fiatal párt, ami nagyon sok hibás döntést hozott, voltak visszaélések, elhibázott politikai számítások, szerencsétlen politikai akciók és nyilatkozatok. A párt pedig még nem fejlesztett ki erre vonatkozó „antitesteket", s nem képes gyorsan és hatékonyan kiküszöbölni a hibákat. De éppen erre való a pártot érő kritika: úgy hat mint egy „védőoltás", előbb rosszul esik, aztán jön a gyógyító hatás.Arról is beszámolt, hogy a párton belül és a külső kommunikációban is szembesült azzal, hogy „stilisztikailag" sokan megközelítik az AUR-t, vannak szélsőséges megnyilvánulások, gyűlölködések és erőszakosságok. A jelenségre szerinte könnyű felfigyelni, mert egyes párttagok és szimpatizánsok naponta órákat töltenek a Facebookon, és arra várnak, hogy bárkivel kötekedjenek. De ez szerinte a pártot éppenhogy kompromittálja – nem segíti. Hiszen ha semmiféle hasonlóság sincs az USR PLUS és az AUR között, de kívülről ugyanaz a kommunikációs mód látszik, az csak összezavarja az amúgy is összezavarodott közvéleményt: egyformán szélsőséges politikai alakulatnak néznek majd ki.