Orban: Meglehetősen válságos a PNL helyzete; én a koalíció újraalakítását szeretném

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint az általa vezetett politikai alakulat helyzete „meglehetősen kritikus”, és az egyetlen tisztességes módja a parlamenti többség biztosításának, ha újraalakítják a koalíciót.



Orban a kampánykörútja Máramaros megyei állomásán kifejtette, szerinte három variáns közül választhat a PNL: vagy újraalakítja a koalíciót, elfogadva, hogy az USR PLUS nem hajlandó többé Florin Cîţut a miniszterelnöki székben látni, vagy a Szociáldemokrata Párt (PSD) „kegyelméből” marad kormányon, vagy ellenzékbe vonul.„Nem hinném, hogy el kéne magyaráznom, miért preferálom a koalíció újraalakítását. Ez az egyetlen tisztességes módja a parlamenti többség biztosításának” – jelentette ki.„Ez a válság teljesen váratlanul tört ki. (...) Ahhoz, hogy egy koalíció működjön, minden partnernek elégedettnek kell lennie. Folyamatos párbeszédet kell folytatni, kölcsönösen kell szolgálniuk egymást” – vélekedett Orban.A PNL elnöke arról is beszélt, hogy a PSD-vel való szövetkezés nagy számú választópolgár elvesztésével járna, és 10 évre megbélyegezné a pártot. „Kizárt dolog mindenki szemében, aki nemcsak a PNL, hanem Románia javát akarja, hogy akár egy másodpercig is a PSD-vel való lepaktálást fontolgassa: mert nem fog tartani, mert közép- és hosszútávon nevetség tárgyává válunk, és nem adja meg a lehetőséget, hogy kormányozzunk, elérjük céljainkat” – mondta.