Dacian Cioloş az EB elnökével, Ursula von der Leyennel találkozott Strasbourgban. Romániáról beszélgettek

Az Európai Parlament Renew Europe frakciójának vezetője és az USR PLUS társelnöke, Dacian Cioloş hétfő este a Facebook-oldalán közölte: aznap találkozott Strasbourgban Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki jelezte, hogy a román országos helyreállítási tervet (PNRR) hamarosan jóváhagyják.



Beszámolója szerint Cioloş arról biztosította az EB elnökét, hogy az USR PLUS továbbra is kiáll a bukaresti kormány által korábban megígért reformok mellett, és reményét fejezte ki, hogy sikerülni fog helyreállítani a koalíciót.'Ugyanakkor örömmel hallottam, hogy célegyenesbe fordult a PNRR ügye, és hamarosan elfogadják, mert a reformok közül többet is a helyreállítási tervből finanszíroznánk' - írta bejegyzésében Cioloş.A frakcióvezető hozzátette, hogy hétfői találkozóján az oltáskampányról és az afganisztáni válságról is tárgyalt Ursula von der Leyennel.