Az USR PLUS képviselőházi frakcióvezetője írásban felkérte a házelnököket a parlament plénumának összehívására

Az USR PLUS képviselőházi frakcióvezetője, Ionuţ Moşteanu kedden felkérte írásban a parlament házelnökeit, hívják össze az együttes plénum ülését a bizalmatlansági indítvány megvitatására.



A politikus elmondta, hogy kérését az alkotmány 113. cikkelyére alapozta, amely szerint a bizalmatlansági indítványt a két ház együttes ülésén való bemutatásának időpontjától számított három nap eltelte után kell megvitatni. Az indítvány szövegét múlt csütörtökön olvasták fel a parlamentben.'Felolvasása óta a bizalmatlansági indítvány a célegyenesbe került, meg kell vitatni és szavazásra kell bocsátani. Nem értem, hogy ezt miért halogatják. Arra számítottam, hogy a házelnökök összehívják az együttes plénumot, ahogy ezt megtették a múlt héten, az indítvány felolvasásakor. Valami történhetett közben, mert lelassult a folyamat. Ezért küldtem el írásban kérésemetképviselőházi ésszenátusi elnöknek' - magyarázta Ionuţ Moşteanu.Az USR PLUS frakcióvezetője szerint kedden várhatóan nem tartják meg a két ház együttes ülését, mert Ludovic Orban nincs a fővárosban, és a hatáskörét az egyik liberális képviselőházi alelnökre ruházta át.'Csupán az aláírói, azaz az USR PLUS és az AUR ragaszkodnak a bizalmatlansági indítvány megvitatásához. A PSD és a PNL továbbra is testületilegmellé állt ebben a törvénytelen módon lassan már két hete elhúzódó ügyben' - tette hozzá a politikus.