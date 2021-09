Bogdan: nulláról indítanánk a tárgyalásokat, és sem az Európai Alapokat, sem a Közlekedési Minisztériumot nem engednénk át az USR-nak

A G4Media szemlézte a Román Televíziónak azt a műsorát, amelyben Rareș Bogdan, a PNL európai parlamenti képviselője részletezte, hogyan látja az esetleges új koalíciót az USR PLUS-szal.



A miniszterelnök egyik leghangosabb védelmezőjeként ismert Bogdan kifejtette, hogy abban az esetben, ha az USR PLUS-szal ismét tárgyalóasztalhoz ülnének, akkor

a liberálisok semmi esetre sem mondanának le az Európai Alapok Minisztériumáról és a Közlekedési Minisztériumról

, lévén, hogy ez a két tárca kapná a legnagyobb támogatásokat Brüsszelből. A politikus azt állította egyébként, hogy a közlekedési tárca esetében a projkteket mégminisztersége idejében indították el, ezért is érzik jogosnak a liberálisok, hogy ők vigyék tovább.A nyilatkozatok hétfőn, a TVR1 műsorában hangzottak el, miután a PNL európai parlamenti képviselőjét megkérdezték, hogyan tárgyalhatják újra a portfóliókat abban az esetben, ha az USR PLUS felülvizsgálja döntését, és hajlandóminiszterelnökkel továbbra is együttműködni.

A liberálisok most már nem egyeznek bele az Európai Alapok Minisztériumának az átengedésébe. Ez az én javaslatom volt, de nem volt vita a vezetésen belül.

Jelen pillanatban, tudva, hogy milyen összegek jönnek Brüsszelből, a miniszterelnöknek biztosítékkal kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy az Európai Alapok Minisztériuma és az pénz, ami a 10 napon belül aláírandó PNRR -n keresztül érkezik, nincs veszélyeztetve egy koalíciós válság miatt” - mondta Rareș Bogdan.Arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a Közlekedési Minisztériummal, Bogdan elmondta, hogy ez a tárca is létfontosságú a PNL számára:"A megítélt támogatásokból 3 milliárd lej Bode miniszter és az általa koordinált államtitkárok munkájának az eredménye.

A fejlesztések 95 százalékát Bode indította el, Cătălin Drulă csak folytatta ezeket. A Közlekedési Minisztérium létfontosságú a PNL számára. Még mindig nem értem, miért vesztettük el a közlekedési minisztériumot

" - mondta Rareș Bogdan, aki hozzátette, hogy "amit decemberben elvesztettünk egy rossz tárgyalás során, azt vissza kell szereznünk ".A következő kérdés a stúdióban az volt, hogy

"mi marad az USR PLUS-nak, a kulturális tárca?":

"Azt mondom, hogy egy olyan országban, ahol óriási az olvasás iránti igény, a kultúra fontos kérdés. ráadásul az USR PLUS fontos társadalmi támogatottsággal rendelkezik ezen a területen" - mondta Rareș Bogdan.A PNL főtitkára,- Florin Cîțu miniszterelnök másik lelkes támogatója - kiemelte, hogy az USR PLUS "sietős" döntést hozott a kormányból való kilépéskor, és meggyőződését fejezte ki, hogy a kongresszusok után (mind a PNL-é, szeptember 25.-én, mind az USR PLUS-é, október 2.-án) - a kormánykoalíció újjáépítése érdekében a feleknek érdekük lesz újra tárgyalóasztalhoz ülni.Sighiartau azonban figyelmeztetett, hogy az USR PLUS vezetőinek vállalniuk kell annak a politikai hibának a következményeit, hogy kormányválságot idéztek elő. A liberális párt főtitkára arra is figyelmeztetett, hogy pártja a nulláról indítja majd a tárgyalásokat.