Cîțu: A járvány gyerekekre gyakorolt pszichológiai hatásait is csökkentő országos programot indít a kormány

Románia a világon elsők között vezet be olyan országos programot, amely a koronavírus-járvány kiskorúakra gyakorolt pszichológiai hatásainak csökkentésére is megoldásokat nyújt - jelentette be kedden Florin Cîţu.



A miniszterelnök a 'Gondoskodunk a gyerekekről' elnevezésű program lebonyolításáról szóló sürgősségirendelet-tervezet ismertetésén vett részt. Közlése szerint a jogszabályt várhatóan jövő héten fogadja el a kormány.Florin Cîţu elmondta, hogy a programot közintézmények és civil szervezetek szakértői dolgozták ki a szülők és a gyerekek bevonásával. Jelentőségét szerinte növeli, hogy éppen akkor indítják el, amikor a legnagyobb szükség volt rá, mert a világjárvánnyal járó korlátozások a kiskorúak lelkivilágára is hatással voltak.A kormányfő tájékoztatása szerint a program ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít gyermekek számára, a szülőknek és a szakembereknek pedig segítséget nyújt a gyermekek pszichoemocionális szükségleteinek ellátáshoz. Mindezek mellett megoldásokat kínál a gyermekek elleni kiberbűnözés leküzdésére is - tette hozzá Cîţu.