3 év börtönre ítélték Viorel Hrebenciucot, 4-re a CNA volt elnökét a Giga TV-ügyben

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte kedden a bukaresti táblabíróság Viorel Hrebenciuc volt parlamenti képviselőt a Giga TV-ügyben.



A döntés jogerős.Ugyanebben a bűnvádi perben az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) volt elnökére,ra négy év és négy hónap szabadságvesztést szabtak ki, Piatra Neamţ egykori polgármesterét,t 4 év és 6 hónap, míg a CNA egyik volt tagját,t 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre és 120 nap közmunkára ítélték.Laura Georgescu, Viorel Hrebenciuc, Gheorghe Ştefan és Narcisa Iorga ellen 2015 júliusában emeltek vádat korrupciós bűncselekmények miatt.Laura Georgescu ellen hivatali visszaélés és magánokirat-hamisításra való felbujtás miatt emeltek vádat, Viorel Hrebenciucot befolyással történő üzérkedés, Gheorghe Ştefant és Narcisa Iorgát pedig befolyással történő üzérkedésre való felbujtás miatt állították bíróság elé.A vádirat szerint miután a CNA 2013. szeptember 17-én Laura Georgescu javaslatára hét támogató és négy ellenszavazattal megvonta a Gheorghe Ştefan által működtetett Giga TV sugárzási engedélyét - mivel az a törvény által maximálisan megszabott 96 óránál hosszabb ideig nem sugárzott műsort -, a testület két héttel később, október 13-án hozott döntésével visszaadta az engedélyt a csatornának.Az ügyészek szerint ennek előzményeként Narcisa Iorga azt tanácsolta Gheorghe Ştefannak, hogy forduljon a politikus ismerőseihez segítségért az engedély visszaszerzéséhez. Iorga meg is nevezte azokat a politikusokat, akik befolyásolni tudják az audiovizuális tanács tagjainak szavazatát, amikor napirendre kerül a Giga TV fellebbezése. Közöttük volt Viorel Hrebenciuc egykori parlamenti képviselő is, aki az ügyészek szerint közbenjárt Laura Georgescunál, hogy a CNA fogadja el a fellebbezést, vonja vissza korábbi döntését, és adja vissza a sugárzási engedélyt a tévécsatornának.Ez 2013. október elsején meg is történt: a testület hat támogató és négy ellenszavazattal úgy döntött, hogy a Giga TV fellebbezése megalapozott volt, és a csatorna visszakapta a sugárzási engedélyt. Az ügyészek szerint a CNA az óvás megalapozottságának elemzése és a szakembereinek bevonása nélkül határozott így.A vádirat szerint Laura Georgescu ezzel jelentős zavart okozzon a CNA munkájában, mivel a testület elnökeként nem megfelelően gyakorolta hatáskörét, és megsértette a vonatkozó jogszabályokat, lehetővé téve egy olyan csatorna további működését, amelynek engedélyét korábban szabályosan vonták vissza.Az ügy negatívan érintette a többi televíziót is, egyrészt a tisztességtelen verseny miatt, másrészt amiatt, hogy megrendült az audiovizuális ágazat felügyeletével megbízott szerv tisztességességébe vetett bizalom - olvasható a vádiratban.A DNA szerint ugyanakkor 2013 és 2014 között Laura Georgescu összesen 25, hamis adatokra alapuló jelentés elkészítését kezdeményezte, amelyek következményeként 11 csatornát bírságoltak meg. Az ügyészek szerint az is megtörtént, hogy a feljelentést még a bepanaszolt műsor adásba kerülése előtt megfogalmazták és iktatták az intézménynél.Az egyik megbírságolt televízió esetében 2014-ben az is megtörtént, hogy amikor a csatorna a sugárzási engedély meghosszabbításáért folyamodott a CNA-hoz, Laura Georgescu utasítására az iratcsomóhoz hamis feljelentéseket csatoltak, amelyeket már korábban lezártnak nyilvánított a testület, és amelyekért meg is büntette a kérvényezőt. Ez a sugárzási engedély megszerzését hetekkel elodázta, a nyilvánosságban pedig elterjedt, hogy az illető csatorna engedélye megszűnt. A szankciók és a reklámok kiesése miatt több mint 600.000 lejes kárt szenvedett a szóban forgó televízió - írja a DNA.A Laura Georgescu döntései következtében hátrányos helyzetbe került csatornák polgári jogi igény benyújtásával szálltak be a perbe, összesen körülbelül 2,3 millió lejes kártérítést követelve. A következő médiumokról van szó: B1 TV, Etno TV, Naşul TV, Taraf TV, Antena 3 TV.