Az USR PLUS tagjai szerdától, online rendszerben szavazhatnak az alakulat új elnökéről

Az USR PLUS tagjai szerdától kezdődően szavazhatnak az USR és a PLUS egyesüléséből létrejött párt új elnökéről, az online szavazás eredményét az alakulat október 2-3-án, Bukarestben tartandó kongresszusa hagyja majd jóvá.



Az alakulat elnöki tisztségéért folyó versenybeésszállt be.Az USR PLUS közleménye értelmében a szavazás online zajlik, és ha az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a voksok több mint 50%-át, a második fordulóra is sort kerítenek. Az első fordulót a szeptember 15-e és 22-e közötti időszakra, a másodikat a szeptember 23-a és 30-a közötti időszakra ütemezték be.Az USR és a PLUS 2021 májusában fuzionált, miután a Dan Barna, illetve a Dacian Cioloş vezette két párt szövetségesként vett részt az elmúlt évek minden választásán. Az alakulat vezetését jelenleg a két társelnök - Dan Barna és Dacian Ciolos - látja el.