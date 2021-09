Súlyos helyzetben vannak a Hargita megyei covid-osztályok, egyre több a beteg, nincs hely az intenzív osztályon

Fogynak a helyek a Hargita megyei kórházakban: az intenzív osztályon már foglaltak a covidos betegek számára fenntartott ágyak, és a fertőző osztály is megtelt betegekkel.



A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal összesítése szerint kedden 29 új esetet igazoltak a térségben, egy koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset is történt, a megye kórházaiban ápolt fertőzöttek száma pedig 74-re emelkedett.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban

a kedd délelőtti adatok szerint harminc igazoltan koronavírus-fertőzött beteget, illetve egy fertőzésgyanús pácienst ápoltak. Kiss Edit, a kórház szóvivője tájékoztatta a sajtót arról, hogy a korábbi tüdőgyógyászati osztályon 16, a fertőző betegségeket kezelő osztályon tíz beteget látnak el, a Covid intenzív terápiás (ATI) osztályon pedig két beteg és a fertőzésgyanús személy tartózkodik, utóbbi intubálásra szorult. A gyermekosztályon egy kilenc hónapos kisgyermeket és az édesanyját kezelik a koronavírusos betegek számára létrehozott elkülönítőben. A csíksomlyói kórházépületben#lévők közül 11 beteg szorul oxigénterápiára.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban

ugyancsak harminc koronavírus-fertőzött személyt ápoltak kedd délelőtt, mindannyian súlyos és középsúlyos állapotban vannak – ismertette a helyzetet, a kórház sajtószóvivője. Ezek közül hat beteg az intenzív terápiás osztályon tartózkodik, ketten intubálva vannak, és a többiek is gépi lélegeztetésre szorulnak. Mivel az intenzív terápiás osztályon tíz hely van, és ebből négyet a más panaszokkal érkező betegeknek tartanak fent, a koronavírusos pácienseknek fenntartott helyek mind beteltek.A teljes kórházat nézve is az mondható el, hogy rohamosan fogynak a számukra biztosított helyek, a fertőző osztály már a múlt héten sem volt elegendő az ellátásukra, ezért újabb osztályokon alakítottak ki olyan koronavírusos betegek kezelésére alkalmas ágyakat, amelyeknél van oxigén-hozzáférés. A betegek túlnyomó többsége ugyanis oxigénterápiára szorul.Sok a poszt-Covid szindrómával küzdő páciens is, ők azért szorulnak kezelésre, mert a fertőzés legyőzése után is tüneteket tapasztalnak.



A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház

kedvezőbb helyzetben van, ott kedd délelőtt mindössze három, kevésbé súlyos állapotban lévő koronavírus-fertőzöttet láttak elkórházmenedzser szerint. Ettől függetlenül készülnek az esetszámok növekedésére, és már tervezik az esetleges átszervezéseket is. Amennyiben szükség lesz rá, a belgyógyászati osztályt alakítják át Covid-részleggé, a fertőző osztályon pedig kizárólag koronavírusos betegeket kezelnek majd.