Napi koronavírus: marad a 4 ezer fölötti esetszám, egyre többen szorulnak intenzív terápiás kezelésre

A legutóbbi tájékoztatás óta 4004 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 44 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1.130.586-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.070.645 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 9.316.576 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 2.765.321 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 19.673 RT-PCR tesztet végeztek el (9372-t az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 10.301-et pedig kérésre), és 24.935 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 435 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában

83 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés

, ketten közülük korábban hunytak el, de csak most kerültek be az adatbázisba.Harmincöt férfiről és negyvennyolc nőről van szó, akiket Argeş, Bákó, Bihar, Brăila, Beszterce-Naszód, Botoşani, Krassó-Szörény, Călăraşi, Konstanca, Kovászna, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szeben, Suceava, Teleorman, Temes, Vaslui, Vâlcea, Vrancea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.A 83 elhunyt közül egy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz, egy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, tizenegy 50 és 59 év közötti, huszonkettő 60 és 69 év közötti, huszonhét 70 és 79 év közötti volt, huszonegynek az életkora meghaladta a 80 évet. Hetvennyolcan közülük más betegségben is szenvedtek.Ezzel 35.215-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.

5868 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ezek közül 696 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 167 kiskorú van, és közülük kilencet ápolnak az intenzív osztályon.



Románia területén 20.142 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 5373 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 54.470 személy van házi, 225 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Bukarestből - 570, illetve Temes - 235, Kolozs - 170, Suceava - 157, Iaşi - 152, Ilfov - 136, Beszterce-Naszód - 121, Bákó - 118, Máramaros - 115, Konstanca - 110 és Prahova - 105 megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).,A legkevesebb új fertőzést Hargita - 14, Kovászna - 20 és Tulcea - 27 megyében jegyezték.Az új megbetegedések megyék szerinti eloszlása a következő:* Fehér - 67* Arad - 68* Argeş - 63* Bákó - 118* Bihar - 79* Beszterce-Naszód - 121* Botoşani - 61* Brăila - 40* Brassó - 71* Buzău - 44* Călăraşi - 30* Krassó-Szörény - 48* Kolozs - 170* Konstanca - 110* Kovászna - 20* Dâmboviţa - 41* Dolj - 97* Galac - 90* Giurgiu - 34* Gorj - 40* Hargita - 14* Hunyad - 49* Ialomiţa - 40* Iaşi - 152* Ilfov - 136* Máramaros - 115* Mehedinţi - 31* Maros - 49* Neamţ - 67* Olt - 84* Prahova - 105* Szilágy - 46* Szatmár - 93* Szeben - 83* Suceava - 157* Teleorman - 55* Temes - 235* Tulcea - 27* Vâlcea - 41* Vaslui - 82* Vrancea - 38* Bukarest - 570* megyéhez nem rendelt esetek - 290

Szatmár megye járványügyi besorolása továbbra is "sárga", az ezer lakosra jutó megbetegedések 14 napra átlagolt száma elérte a 2,71-et.



A többi megye és a főváros járványügyi besorolása továbbra is "zöld". A legnagyobb fertőzöttségi arányt Ilfov (1,98), Beszterce-Naszód (1,84), Temes (1,83) megyében, illetve Bukarestben (1,80) regisztrálták.