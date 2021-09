Székelyföldön 10 személyből kettő kapott oltást: mutatjuk a részletes átoltási adatokat

Miután igyekeztünk feltérképezni két székelyföldi megye vidéki lakosságának átoltottságának helyzetét, szerkesztőségünk megkereste a Hargita és Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóságokat (DSP) konkrét adatok után érdeklődve.



A kapott válaszok szerintmegyében szeptember 10-én a megyei lakosság 17,03 százalékos átoltottsággal rendelkezett. A Közegészségügyi Igazgatóságtól megtudtuk, hogy a megyében teljes oltással 38.650 személyt jegyeztek be, míg egy oltással 4.534 személy szerepel a nyilvántartásban. A hivatal megjegyzése szerint a januári, februári kampányban olyan személyek is voltak, akik más megyékből jöttek a Kovászna megyei oltóközpontokba, de a második oltásukat már más megyében igényelték.Kérdésünkre, hogy a nyári hónapokban milyen oltási tendencia mutatkozott, közölték, hogy sajnos csökkenő. Ugyanis júniusban 6.498 személy, júliusban 3.046 személy, augusztusban pedig 1.912 személy kapott oltást.Azt is megtudtuk, hogy Kovászna megyében az oltások jelentős többségét az oltóközpontokban igényelték az emberek, viszont a családorvosi rendelőkben május 5-től további 3.586 oltás történt. A családorvosok által végzet kampányban a megyében 29 családorvos vett részt.Megkérésünkkor arra is rákérdeztünk, milyen az arány a városi és a falusi környezetben élők oltását illetően. A Közegészségügyi Igazgatóság jelezte, hogy ezek aránya a helyi nyilvántartásukból közvetlenül nem szűrhetőek le, mivel ezt a vonatkozást az országos nyilvántartás kezeli. A Kovászna megyei Igazgatóság erre vonatkozó utolsó adatot a központtól május 31-én kapott: az akkori adtok szerint a városiak átoltottsága 18,21 százalék, a vidékieké pedig 6.44 százalék volt. A válaszukban megjegyezték, hogy azóta viszont elkezdődött az oltás a Johnson&Johnson vakcinával, illetve minden községbe legalább kétszer kiküldtek mobil oltó csapatokat, ami javított a falvak lemaradásán.szeptember 12-ei adatokat kaptunk. Ezek szerint a megye lakosságának 19,52 százaléka van beoltva.A nyári oltáskampány tendenciája ebben az esetben is (mint az országban általában) csökkenőnek bizonyult. A nyilvántartás szerint májusban 35.286 oltást igényeltek, júniusban 13.557, júliusban 6.133, augusztusban pedig 3.982 személy. Az tájékoztatás szerint szeptemberben is kitart a csökkenő tendencia.Hargita megyében is az oltások döntő többségét oltóközpontokban igényelték az emberek, azaz az oltások 97,38 százalékát itt kapták meg a jelentkező személyek. Családorvosi rendelőben – az erre vonatkozó kampány keretében – 3.733 személy kapta meg a védőoltást.A Hargita megyei intézmény rendelkezett a városi és vidéki oltási arányok adataival. E szerint a városi környezetben élők 25,92 százaléka igényelt oltást, míg a rurális környezetben 13,24 százalék. A válaszból azt is megtudtuk, hogy a legalacsonyabb átoltottság a nyilvántartás szerin Gyimesközéplokon (5,57%), Kászonaltízen (6,26%) és Gyimesfelsőlokon (7,30%) van.