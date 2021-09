Nem mond le Cîțu, mert szerinte az felelőtlenség volna ennyi probléma közepette

A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnöktől azt kérdezték az újságírók: nem gondolt-e arra, hogy a lemondása megoldást jelentene a jelenlegi politikai válságra. Nem fordult meg soha a fejében a lemondás lehetősége - jelentette ki Florin Cîţu, aki úgy érvelt: felelőtlenül járna el, ha tél közeledtével kormány nélkül hagyná az országot.



'Soha. Nem vagyok felelőtlen. (...) Románia a tél közeledtével kormány nélkül maradna, miközben láthatják, hogy számos más probléma is van: a járvány negyedik hulláma, az energiaárak emelkedése, következnek a tárgyalások a minimálbérről és a jövő évi költségvetésről. Nem vagyok felelőtlen, nem fogom ezt megtenni' - jelentette ki.Arra a felvetésre, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke,szerint egy négyszemközti beszélgetése az államfővel véget vetne a válságnak, Florin Cîţu így reagált: 'Az elnök úr döntése, hogy akar-e tárgyalni és kivel akar tárgyalni'.Megjegyezte: szerinte az vetett volna véget a válságnak, ha az USR PLUS egy másik igazságügyi minisztert javasol a menesztetthelyére. Vagy megoldást jelentett volna az is - tette hozzá -, ha az USR PLUS visszavonja a kormány elleni bizalmatlansági indítványát. 'Ez sem történt meg. Meglátjuk, hogy milyen megoldásokat tartogat a jövő' - fogalmazott Cîţu.Ludovic Orban szerdán kijelentette: szerinte

Klaus Johannis államfő egy 15 perces, négyszemközti beszélgetéssel már ma véget tudni vetni a politikai válságnak, mert minden eszköze megvan erre, ugyanakkor alkotmányos kötelessége is cselekedni.

'Mindössze meg kellene győznie a bizalmatlansági indítvány megvitatását akadályozó politikusokat arról, hogy alkotmányellenesen járnak el' - jelentette ki a PNL elnöke.