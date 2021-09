Életjelt adott az alkotmánybíróság: ma megmondják, hogy mikor tárgyalják a kormány bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos panaszát

Az alkotmánybíróság várhatóan csütörtökön jelenti be, hogy mikor tárgyalja a kormánynak az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatos alkotmányossági panaszát.



A Cîţu-kabinet a parlament ellen emelt panaszt arra hivatkozva, hogy a két párt szabálytalanul terjesztette be az indítványt. Egyebek mellett azt kifogásolják, hogy a dokumentumhoz online beküldött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek, beterjesztéséről pedig a parlament nem küldött még aznap (ahogyan az alkotmány előírja) hivatalos tájékoztatást a kormánynak.Alkotmányossági panaszában a kormányfő azt is szabálytalannak nevezte, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségét betöltő Ludovic Orban házelnök a házbizottság jóváhagyása és a PNL által emelt szabályossági kifogások kivizsgálása nélkül múlt csütötökre összehívta a parlament ülését, hogy az USR-PLUS ismertesse kormánybuktató indítványát.A két félnek, a kormánynak és a parlamentnek szerdáig kellett eljutatnia álláspontját az alkotmánybírósághoz a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséről.