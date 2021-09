Besokallt a YouTube Diana Șoșoacă oltásellenes szövegei miatt, letiltotta az élő közvetítéseket a szenátus csatornáján

Diana Șoșoacă szenátor oltásellenes kijelentései miatt a YouTube ideiglenesen letiltotta a román szenátus hivatalos csatornáját, és szeptember 9. óta szünetel a videók feltöltése. Az információt a G4Media.ro számára a szenátus elnöke, Anca Dragu erősítette meg.



"A YouTube már az év elején figyelmeztetést küldött nekünk azzal kapcsolatban, hogy Șoșoacă szenátor kijelentései sértik a vieómegosztó felület alapelveit. De mi nem cenzúrázhatjuk egy szenátor politikai kijelentéseit, ezért most a YouTube úgy döntött, hogy lépni fog az ügyben, és ideiglenesen felfüggesztette a videók feltöltésének lehetőségét. A szenátus főtitkársága és az informatikai osztály most keresi a megoldást a probléma megoldására " - jelentette ki Anca Dragu a G4Media.ro számára.A YouTube még áprilisban figyelmeztette a szenátust, hogy a cég politikája alapján elfogadhatatlannak tartja a szenátor maszkellenes, járványtagadó magatartását, ezért azokat a felvételeket már akkor törölték is.Mivel azonban visszaesőnek bizonyult, most az egész szenátust megbüntették miatta.Diana Șoșoacă, az AUR listáin került be a parlamentbe, de a provokatív magatartásáról ismert szenátort, aki oltásellenes retorikájával is sok követőt szerzett, kizárták a pártból. A múlt héten Șoșoacă és több támogatója a Iași megyei Răchițeni község oltóközpontjának tevékenységét blokkolta, és megfenyegette a központ egészségügyi dolgozóit. A rendőrség bírságot szabott ki rá, a főügyészség büntetőeljárást indított ellene.