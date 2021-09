Család, vidékfejlesztés, stabilitás - ezekkel a hívószavakkal indítottak a politikusok az RMDSZ 15. kongresszusán

Marosszentgyörgyön tartja 15. kongresszusát az RMDSZ, „Szívügyünk a család” mottóval, jelezvén ezzel, hogy a következő évben a családvédelem és a családok megerősítését szolgáló közpolitikák kerülnek előtérbe, ugyanakkor azt is, hogy csatlakozik a Budapesten már régebben meghirdetett konzervatív, családcentrikus politikához. A következőkben a megnyitón elhangzott beszédek fontosabb gondolatait emeljük ki.



A Maros megyei házigazdák fogadták a vendégeket

Fotók: Tőkés Hunor

, Marosszentgyörgy polgármestere köszöntötte elsőként a kongresszusi küldötteket, és rögtön a téma kellős közepébe vágott: a magyarországi pozitív példát szeretné követni a szervezet a családpolitika tekintetében. Ennek kapcsán elárulta, hogy részt vett a budapesti eucharisztikus kongresszuson, ahol a sok család látványa megerősítette abban, hogy az RMDSZ is jó úton jár. Marosszentgyörgy utóbbi években bekövetkezett fejlesztései közül megemlítette az onkológiai kórházat és a jégkorong pályát. Végezetül pedig vallásos áhítattal köszönt el a közönségtől és Jézus áldását kívánta a kongresszusi munkálatokra., Maros megye tanácsának elnöke folytatta a megnyitó beszédek sorát. „A világ a feje tetejére állt, az RMDSZ stabil pont maradt a magyarság számára és a politikai partnerek számára – mondta a tanácselnök, rátérve természetesen azokra pozitívumokra, amelyek megyei szinten történtek az elmúlt periódusban: 20 év után magyar polgármestere van Marosvásárhelynek, az RMDSZ pedig a legerősebb politikai szervezet a megyében, az hogy kormányon is van, lehetőség a megyének is, mert jó döntéseket hoznak a miniszterek, sorolta

a tanácselnök, aki nem felejtette ki a magyar kormány felé sem a kötelező köszöneteket kifejezni

: „soha nem volt példa ilyen mértékű támogatásra, mint amit a FIDESZ-KDNP kormánytól tapasztaltunk az elmúlt 10 évben” – hangsúlyozta Péter Ferenc.

RMDSZ-elnök: szükség van a stabilitásra

, az RMDSZ elnöke örömét fejezte ki, hogy Bukarestből és Budapestről is eljöttek a meghívottak az RMDSZ kongresszusára. A szervezet elnöke rávilágított arra, hogy zajosan és feszültségekkel indult az őszi politikai élet. A három koalíciós párt kongresszusai közül a „legcsendesebbnek” az RMDSZ kongresszusa ígérkezik. Ez aggasztó, mivel

2008 óta a 13 év alatt Romániának a kormányai nem vitték végig mandátumukat

. Összesen 13 kormányt számolt össze ezalatt a pártelnök. Ilyen körülmények között nem lehet semmiféle kormányprogramot megvalósítani. Vázolta azokat a forgatókönyveket, amelyek lehetségesek az elkövetkező periódusban: a koalíciós vs. kisebbségi kormányzást.

Kelemen hangsúlyozta, hogy az utóbbi változat helyett mindenképpen a koalíció megmentése volna az üdvösebb megoldás

Meglepetés: a meghívottak közül elsőként Ludovic Orban szólalt fel,

s utána következik csak Orbán Viktor levelének felolvasásaA pártelnök ezt követően a meghívott vendégek közül meglepetésszerűen nem a kormányfőt, a jelenlévő Florin Cîțut kérte fel, hanem a Nemzeti Liberális Párt jelenlegi elnökét,t, aki kiemelte, hogy a magyar párt „stabilitása” mindenképpen figyelemreméltó. Nem tudni egyetlen olyan válsághelyzetről sem a szervezeten belül, mint amilyen a bukaresti nagy pártok életében tapasztalható volt az elmúlt 31 év során. A liberális párt tiszteli a kisebbségeket, folytatta Orban: az anyanyelvhasználat, az anyanyelven való tanulás lehetősége, a kisebbségek parlamenti képviselete, csupa olyan jogok, amelyek megilletik a kisebbségeket, és amelyeket a liberális politikusok is tiszteletben tartanak. Végezetül sok sikert kívánt a kongresszusi megbeszélésekhez, a családtámogatási tervek kidolgozásához. Ami a kormányprogram megvalósítását illeti,

Ludovic Orban hangsúlyozta, hogy azt csak a koalíció keretei között lehetne megvalósítani, ezért ő mindenképpen kiáll amellett, hogy ez a szövetség a három párt között helyreálljon.

, a Fidesz alelnöke, Magyarország családokért felelős tárca nélküli minisztereminiszterelnök levelének felolvasásával kezdte beszédét. „

Csak az lehet a mienk, magyaroké, amit Budapesten, Bukarestben és Brüsszelben ki tudunk harcolni”, természetesen ennek a harcnak az egyik legfontosabb momentuma a tavasszal sorra kerülő magyarországi választások lesznek, jelezte a kormányfő a levelében

Az államtitkár saját gondolataival folytatta felszólalását, amelyben megismételte többször elmondott tételét, hogy az anyagi biztonság nem ér semmit, ha üresek maradnak a bölcsők. A Fidesz politikusa felsorolta azokat a támogatásokat, amelyekre az erdélyi magyar családok számíthatnak a magyar kormány részéről. „Legyen jó magyarként élni itt – mondta az államtitkár, és hangsúlyozta, hogy ebben lehet számítani

a mostani magyar kormányra, aki ismeri ellenfeleit, az itteni magyarok is tudják, hogy kiről van szó, tette hozzá jelentőségteljesen.

Novák Katalin után lépett mikrofonhoz, Románia miniszterelnöke is, aki azzal kezdte, hogy megdicsérte az RMDSZ-t, mint egy megbízható partnert, aki „nem támad hátba, aki nem zsarol” stb. Rövid beszédében a kormányfő az elmúlt napokban többször elhangzott gondolatait ismételte meg, megígérve, hogy folytatni fogja a reformokat, és ebben természetesen számít az RMDSZ segítségére os., a KDNP elnöke, Magyarország miniszterelnök-helyettese erősen indított: semmi sem elfogadható, ami az RMDSZ-t gyengítené, hangsúlyozta a politikus, nyomatékosítva, hogy a magyar kormány semmiféle olyan döntést nem hoz meg, ami az erdélyi magyarokat illetné, az RMDSZ nélkül. A magyarországi politikus eszmefuttatása a kettős állampolgársággal folytatódott, amely révén sikerült ismét "egyesíteni" a nemzetet. Semjén is isten áldását kérve zárta beszédét, a közönség lelkes tapssal válaszol.PSD-elnök következett, aki szerint "nem kell foglalkozni a múlttal", "borítsunk fátylat rá" (nem tudni, hogy a közelmúltra, avagy a 100 éves múltra célzott). Együtt kell építeni a jelen Romániáját, a helyi közösségektől a központi intézmények felé, mondta a pártelnök, kiemelve, hogy

nagyra tartja Cseke Attila fejlesztési miniszter munkáját, megdicsérte az Anghel Saligny-tervet, mert sok elmaradt településen segít, vélekedett a pártelnök, gyorsan átcsapva az USR PLUS kritikájába

, akinek az lett volna a kötelessége, hogy kormányon maradjon, mert "az nem kifogás, hogy a vidékfejlesztési terv" esetleg korrupciógyanús lehet, hiszen még el sem kezdődött.

A PSD szeretne segíteni a felelős pártoknak, hogy egy stabil többség alakuljon ki a parlamentben.

A kongresszus központi témájához alkalmazkodva nemcsak politikusok, hanem két erdélyi történelmi egyház püspöke is köszöntötte a küldötteket:, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, illetve, az Unitárius Egyház nemrég megválasztott vezetője szólt a család fontosságáról, a közösségnek a családként való működéséről, „az anyaország öleléséről” beszéltek.Királyhágómelléki püspök üzenetét is közvetítették a kongresszuson:

„tegyünk meg mindent, hogy családunk, közösségünk nemzetünk megmaradjon, ehhez kérjük isten segítségét”

– hangzott az üzenet. Az áhítat percei után elkezdődhettek a kongresszusi munkálatok.