USR-PLUS: A famaffia azért csaphatott le ismét, mert a PNL megakadályozta az erdő-DNA létrehozását

Az USR PLUS határozottan elítéli a Tiberiu Boșutar környezetvédelmi aktivista, Mihai Dragolea újságíró és Radu Constantin Mocanu producer elleni támadást, amely akkor történt, amikor a Suceava megyei Coșna térségében illegális fakitermelést dokumentáltak.



Az USR PLUS azt állítja, hogy az újságírók és a környezetvédelmi aktivisták még mindig az erdőmaffia áldozatai, és a megoldás az erdő-DNA sürgős létrehozása."A nyilvánosság előtt bejelentett vizsgálatok ellenére a valóságban semmi sem változott, és az újságírók és a környezetvédelmi aktivisták továbbra is az erdőmaffia áldozatai. A megoldást ebben az esetben az erdő-DNA sürgős létrehozása jelenti, egy olyan törvénytervezet, amelyet az USR kezdeményezett az előző törvényhozási ciklusban, és amelyet tavaly a PNL-kormány blokkolt az Alkotmánybíróságon.Az USR PLUS emlékeztetiminiszterelnököt, hogy, akit egyoldalú döntéssel menesztett az igazságügyi minisztérium éléről, szorosan részt vett ebben a projektben, amely előrehaladott állapotban volt, és volt már ütemterve is a megvalósításra" - olvasható a párt pénteken kiadott közleményében.Az USR PLUS azt állítja, hogy nincs mentség a projekt megvalósításának késleltetésére, és hogy

minden nap, amely anélkül telik el, hogy a projekt működésbe lépne, "csak megerősíti a famaffia és az állami vezetők közötti szoros kapcsolatokat"

Európai szinten az USR PLUS európai parlamenti képviselői voltak, akik az európai erdészeti stratégiában a környezeti bűncselekmények kivizsgálását és az európai ellenőrző ügynökségek bevonását szorgalmazták az erdőirtás elleni küzdelembe. Az Európai Parlament elfogadta azt a módosítást. Románia azonban, 11 más tagállammal együtt, tiltakozik az európai erdészeti stratégia ellen , legalábbis annak jelenlegi formájában.Amint arról írtunk, a Greenpeace Románia bejelentette, hogyfilmrendezőt és újságírót,filmrendezőt, valamintkörnyezetvédelmi aktivistát egy 20 fős, fatolvajokból álló banda brutálisan megverte. Az esetről itt írtunk bővebben