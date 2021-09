Magajándékozták Markó Bélát a kongresszuson; ő is hozott egy rozsdás csavart az RMDSZ-nek

A napokban 70 éves születésnapját ünneplő volt RMDSZ-elnök, Markó Béla köszöntésével kezdődött a kongresszusi ülés, Részegh Botond csíkszeredai képzőművész munkájával ajándékozta meg Kelemen Hunor a szervezet volt elnökét. Az ajándék nem maradt viszonzatlanul, Markó is készült ajándékkal, igaz, hogy csak jelképes figyelmesség volt: egy rozsdás csavart hozott ajándékba.



Az oxidált vasdarab az aradi Szabadság-szoborból származik, amelyet a szövetség volt elnöke a műemlék visszaállítása után kapott maga is ajándékba

. Azóta is szűk etnikai célként jellemezték az RMDSZ-t kritizáló hangok ezt a mozzanatot, mondta Markó Béla, aki a történet és a szimbolikus ajándék kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a régi csavarokat azért távolították el a restaurátorok, mert már nem tartották meg az egykor szétdarabolt Szabadság-szobrot, új csavarokra volt szükség. „Úgy ahogy a Trianon utáni magyarság számára is új kapcsokat kellett kialakítani” – csatolt vissza a mába a politikus. De Európának is új kötésekre volna szüksége, mert az Unió nélkül elképzelhetetlen a jövő. Mi több, hangsúlyozta Markó,

a demokratikus keretek is lazulóban vannak, azoknak is föltétlenül új csavarok kellenek

Baloldali kép: Kelemen Hunor átadja Markó Bélának a Részegh Botond-alkotást. Jobboldalon: Markó felmutatja az aradi Szabadságszoborból származó rozsdás csavart. Fotók: Tőkés Hunor

Markó Béla felidézte, hogy Magyarországon és Romániában is baloldali kormány volt akkor, amikor a Szabadság-szobor visszakerült az őt megillető helyre.

Mindez azt jelenti, nyomatékosította az elnök, hogy a megfelelő kötelékek, összekapcsolási lehetőségek megtalálásával sikerül megvalósítani a kitűzött célokat is.„Ezeket a csavarokat csak mi tudjuk a helyükre tenni!”, mondta Markó Béla azt kívánva a szövetség jelenlegi vezetőinek, hogy találják meg a helyes kötelékeket, a megfelelő szövetségeket, a „jó csavarokat” az erdélyi magyar közösség összetartására, megtartására - az utókor számára.„Lehet, hogy az ember végül egy rozsdás csavarral marad az íróasztalán, de a szobor áll…”, fogalmazott a politikától visszavonult Markó Béla.Az RMDSZ volt elnöke szerint, bár volna kritizálni való az eddigi kormányzati szereplés kapcsán, most a legfontosabb azt kiemelni, hogy „kívülről nézve” úgy tűnik, a szövetség jól értelmezte a kormányzásban betöltött szerepét.