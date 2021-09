RMDSZ-kongresszus: „az élet nem lett könnyebb a kormányzással, de ez a mi Erdélyünk, a mi feladatunk”

Az RMDSZ pénteki kongresszusán a szövetség miniszterei, frakcióvezetők és az önkormányzati tanácsok elnöke is összegezték a kormányzás tapasztalatait. Cseke Attila fejlesztési miniszter 8 és fél hónapos munkájáról számot adva, amelyről előzőekben Marcel Ciolacu PSD-elnök poénosan megjegyezte, a szociáldemokraták javát is szolgálja, kiemelte: olyan problémás területekben is sikerült előrelépést elérniük, mint a kézdivásárhelyi uszoda, befejeztek huzamosabb ideje stagnáló projekteket is, mint a marosvásárhelyi jégpálya ügye, illetve Vásárhelyhelyhez hasonlóan uszodát kapott Szatmárnémeti is az új híd felépítése mellett. Illetve, Sepsiszentgyörgyön a tüdőkórház kap új épületet, Csíkszeredában pedig két kórház-felújítást végeznek.



Az újdonságok mellett a miniszter elmondása szerint, az erdélyi magyarok örökségét is mentik, gyarapítják. Ide sorolta a tasnádi templom restaurálásának finanszírozását, a nagyváradi Ady Endre Líceumot, azaz az egykori Orsolya-rendi kolostor korszerűsítését, illetve 84 műemléképület restaurálását: templomokat, kastélyokat, várakat, múzeumokat. Ugyanakkor megjegyezte: 28 erdélyi magyar településen loboghat – megkérdőjelezhetetlen módon – a helyi közösség hivatalos zászlaja vagy állhat a címere. „Senki nem veheti le őket, nem büntetheti meg érte a helyi közösségeket. Ezt az erdeményt senki nem veheti el az erdélyi magyaroktól” - szögezte le a miniszter, aki a munka folytatását ígérte. Hozzátette, munkája során kasztrendszereknek üzentek hadat és egyeduralmakat szüntették meg a törvény erejével. Ezért építkezéseket és a fejlődést már nem gátolja, nem késleltetheti szaktanácsadás és bürokrácia.Mint mondta, olyan feltételeket kell teremteniük, amely mind a munkavállalást, mind pedig a gyerekvállalást segíti. Az elmúlt 50-60 év alatt 300 bölcsöde épült, most 1 év alatt több mint száz bölcsödéhez biztosítottak tervet, finanszírozást, törvényes hátteret, és vidéken továbbiak lesznek. Ráadásul állami büdzséből építenek, nem terhelik a helyi közösségeket és a helyreállítási tervből még 23 millió eurót rendeltek törekvéseikhez. (Ahogyan szerinte a bölcsödék fenntartását sem az önkormányzat vagy a szülők kellene biztosítsák, hanem a román állam.környezetvédelmi miniszter beszámolója szerint, az RMDSZ több mint tíz éve nem volt ilyen erős politikailag, mint most és nem nyomta ekkora felelősség a vállán. Nem csak azért van így mert kormányoznak, hanem azért is, mert az elmúlt időszakban felkészültek, építkeztek, nem érte váratlanul őket a lehetőség. Saját munkája kapcsán megjegyezte, december óta, amióta környezetvédelmi miniszter, tűzoltásban vannak, az áprilisi és júniusi időszak aknamezőnek minősült, de állítja, sikeresen helytálltak.Szerinte a medvekérdésben jelentős előrelépés történt azzal, hogy a helyi közösségeknek lehetőséget biztosítottak az azonnali beavatkozásra, amit sok kritika ért, de pozitív visszajelzések is érkeztek. A továbbiakban pedig, ahol a medve-ember találkozások gyakoriak, meg fogják változtatni a medvepopuláció felmérésére szolgáló rendszert – hatékony és tudományos szempontból is elfogadhatóbb rendszert javasolnak, azaz prevenciós beavatkozást terveznek. A vadkárok kifizetését pedig időben és még ebben az évben kifizetnék a reformnak köszönhetően. Illetve, az erdőgazdálkodásban is nagy kihívások előtt állunk, az elkövetkezőkben is kiemelt fontosságúnak fogják tekinteni az erdők védelmét, amely téma indulatokat vált ki, a miniszter ezzel arra utalt, hogy egyik héten erdészeket, ezen a héten pedig egy újságírót és producert bántalmaztak. „A tegnap esti incidens elfogadhatatlan. A rendet kizárólag csak hatósági intézkedéssel kell és lehet megteremteni, vagy visszaállítani azért, hogy az öntörvénykezésnek ne adjunk helyet ” – mutatott rá Tánczos Barna.sportminiszter szerint eddig szervezetlenség, céltalanság jellemezte a romániai sportot, amelyet ő reformmal szorítana vissza. Azaz a sporthoz víziót rendelt egy stratégia formájában, hogy az a közösséget, illetve a családokat szolgálja azáltal, hogy egészségesebb, biztonságosabb és boldogabb környezetet teremt, közösséget épít. Példaként említette a sportoktatás, a sporthoz való hozzáférés és a versenysportolók és sportlétesítmények lehetőségeinek bővítését.A miniszterek után a Nőszervezet elnöke,RMDSZ szenátusi frakcióvezető és, az RMDSZ-es képviselőház frakcióvezetője is felszólalt. Utóbbi elmondása szerint, aki mostanság politikai híreket néz, nem lát mást csak cirkuszt és instabilitást, amely közepette az RMDSZ Csoma állítása szerint megmaradt a normalitás hangjának, ami a kormányzati szerep mellett szerinte a komoly politikai szereplésre utal. A képviselői frakcióvezető szerint a konfliktusos időszak ellenére ők jól együtt tudtak működni a többi párttal, nem gerjesztették a feszültséget, mert nem azért küldték őket oda.Mivel

a civileket képviselő Declic, a kongresszuson számon kérte az RMDSZ-t az igazságszolgáltatás akadályozásáért

, átadva egy 22 ezer aláírást tartalmazó petíciót; mert szerintük az RMDSZ-nek el kellett volna fogadnia az USR PLUS SIIJ megszüntetéséről szóló javaslatát, Csoma Botond hozzátette, ha valaki jobb érvet kínál, mint az övék, azt fogadják el az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség ügyében. Az USR PLUS és a PNL konfliktusa kapcsán pedig megjegyezte, a kormánykoalíció esetében nem lát alternatívát, legalábbis a kisebbségi kormányzást egyelőre nem látják annak, ezért a nézeteltérések ellenére a három párt kongresszusa után Csoma szerint asztalhoz kell ülniük.Utánukis szót kapott, aki ezúttal nem polgármesterként, hanem az országos önkormányzati tanács elnökeként szólt a kongresszus közönségéhez. Szerinte sokan úgy is tekinthetnének az erdélyi magyarokra, mint 6 százaléknyi kisebbségre, amely arány az országoshoz képest jelentéktelennek tűnhet, de az erdélyi magyarok a 2020-as önkormányzati választás után, közel kéthamd részt olyan településen él, amelyet magyar polgármester vezet. A négy megyei önkormányzat elnöke pedig nagyobb területet irányít, mint Szlovénia. A feladat pedig felelősséggel is jár, illetve az erdélyi magyarok abban érdekeltek, hogy a róluk szóló döntések hozzájuk a lehető legközelebb, azaz helyi kézbe, az önkormányzatokhoz kerüljenek. A 2020-as önkormányzati választáson viszont 62 000 személy elvesztette a képviseletét és a végrehajtói képviseletet is, ezért fontos az RMDSZ kormányzati szerepe, hisz helyettük kormánybiztosokat tudott kinevezni.Hozzátette, az életük nem lett könnyebb a kormányzással, másképp lett nehéz, de "a mi Erdélyünk, a mi feladatunk vezetni".