A szülők egy része szerint egyáltalán nincs rendben a jelenléti oktatás

Számos szülő a tanügyminiszter felelősségét feszegeti, amiért jelenléti oktatással kezdődött az iskolai tanév, a Covid-19 világjárvány negyedik hullámában – írja az Adevarul.



Nagyon sok szülő örömmel fogadta az iskolai oktatást, de mint kiderült, nem mindenki. A társadalom egy része ugyanis úgy ítéli meg, felelőtlenség volt nem online kezdeni a tanévet, mivel az országban mindenhol növekednek az új megfertőződéses esetszámok, s mint közismert, a Sars-Cov-2 vírusnak a delta variánsa a fiatalabb korosztályokat is súlyosan érintheti. Ezek alapján az érintett, aggódó szülők úgy vélik, hogy félelmeik megalapozottak, az egészségügyi helyzetet tekintve reálisak, ezért felvetik, az oktatási tárca vezetőjének felelősségének kérdését.Azarról is beszámol, hogy mindez egy közösségi média csoportban merült fel – A romániai diákok szülői / Părinţii elevilor din România c. Facebook-oldalról van szó, amelynek több mint 8.500 tagja van –, ahol a szülők az ország minden részéről megosztották tapasztalataikat és véleményüket.A csoport adminisztrátora csütörtökön 12 pontban összegezte a szülők véleményeit és visszajelzéseit. Ezek szerint:- országosan számos iskolában volt/van Covid-19 megfertőződéses eset, és ezek száma nagyobbnak látszik, mint a járvány korábbi hullámaiban- a romániai iskolák elsősorban a helyzetet igyekeznek elkenni, azaz erről a témáról nem tájékoztatnak az iskolák, nincsenek az intézmények által hivatalosan közölt adatok stb.- a járványvédelmi intézkedéseket nem veszik komolyan, nincsenek szigorúan betartva, például könnyen szemet hunynak, ha a diákok nem viselik a maszkot- az iskolákban az intézkedések betartását senki sem ellenőrzi, és semmiféle bírságokat nem szabnak ki, amikor megsértik az egészségügyi szabályokat- az egészségügyileg sérülékeny gyerekeknek még mindig nem engedik meg az online oktatásra való áttérést, pedig az egyre fokozódó járványhelyzet ezt indokolttá tenné- arról is érkeztek értesülések, hogy a tanárok között is vannak megfertőződött személyek- a szülők félnek beszélni a témáról, mivel attól tartanak az iskolába gyerekeiket érné kár emiatt- azokat a szülőket, akik kiállnak a kritikus véleményük mellett, nem hivatalosan megkeresik és azt tanácsolják nekik, hogy ha nem tetszik a helyzet, akkor vigyék a gyerekeiket más iskolába- a kormány és a minisztérium részéről nyomást gyakorolnak az iskolákra, hogy tovább folytassák a jelenléti oktatást, a pozitív esetek növekedése ellenére- az iskolák nem csak az online oktatásra nincsenek felkészítve, de a járványhelyzetben zajló személyes jelenlétű oktatásra sem- az iskolák kommunikációja a szülők irányában tűrhetetlen, nem válaszolnak a szülők megkereséseire, kérdéseire, közöny és visszautasítás, illetve a hatalmi pozíció és az autoritás hangsúlyozása jellemző, s így nem valósul meg valódi párbeszéd- a szülők aggodalmai és félelmei nem érdekli a román államot, magukra vannak hagyva.Az Agerpres pénteken arról tájékoztatott, hogy a tanügyminiszert meglátása szerint a most regisztrált új koronavírusos esetszámok nincsenek összefüggésben a tanévkezdéssel.Sorin Cîmpeanu pénteken kifejtette, a jelenléti oktatással történő iskolakezdés járványügyi hatásait csak két hét múlva tudják felmérni, a mostani esetszámokért nem a tanévkezdés, hanem „más tevékenységek” okolhatók.Azt is elmondta, hogy j

övő héttől szerdánként, 18 óra körül fogják közzétenni a tanügyet érintő új esetszámokra vonatkozó adatokat

, és csakis a minisztérium által összesített adatok tekinthetők hivatalosnak.„Az iskolakezdés utáni első napokon nem lehet szó az iskolai közösség okozta megfertőződésekről. Nincs semmi összefüggés. Ugyanakkor nagyon fontos tudni, hogy az új vírustörzs egyértelműen sokkal fertőzőbb, és sajnos a gyerekeket és a fiatalokat is jobban érinti, mint az előző variánsok” – mondta az oktatási tárca vezetője.Cîmpeanu ugyanakkor nehezményezte, hogy sokan nem ismerik az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletét az új tanévre vonatkozóan. Nyomatékosította: a rendeletet mindenkinek be kell tartania.