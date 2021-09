A környezetvédő és az újságírók bántalmazása a sajtószabadságot és a jogállamiságot is sérti – jelezték a civil szervezetek

Több civil szervezet követeli Lucian Bode belügyminisztertől a Román Rendőrségtől, hogy gyorsan és áttekinthetően vizsgálja ki a Dornavátra (Vatra Dornei) környékén történt bántalmazási ügyet, amelynek során húszfős csoport vert meg két újságírót és egy környezetvédő aktivistát, akik éppen az illegális fakitermelésről forgattak.



A belügyminiszternek és a Román Rendőrség főparancsnokának címzett nyílt levelet több civil szervezet írta alá, többek közt a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, az ActiveWatch és a romániai Greenpeace.Azt írják: aésújságírók, valamintkörnyezetvédő aktivista ellen elkövetett agresszió azt bizonyítja, hogy az illegális fakitermelések jelensége még a sajtószabadságot is veszélyezteti.„Az újságírókat kórházba szállították, filmes felszereléseiket megsemmisítették, ez elfogadhatatlan egy jogállamban. Ez az incidens nem csak egy kirívó eset, hanem súlyos események hosszú sorának része” – figyelmeztetnek az aláírók, akik szerint a jelenség a sajtószabadságot veszélyezteti, és bátorítja az illegális fakitermelést. „Követeljük az áldozatok védelmét és az ügy sürgős kivizsgálását” – írják.A civil szervezetek szerint a hasonló incidensek – amelyek néha emberéletet is követelnek – azt jelzik, hogy az állam tehetetlen az illegális erdőkitermelés jelenségével szemben, sőt, a román állam abban a feladatában is kudarcot vallott, hogy megvédje saját állampolgárai életét.A környezetvédő szervezetek évek óta arra figyelmeztetnek, hogy aktivistáik és az erdészek életüket kockáztatják munkájuk során. Az elmúlt években több olyan újságírót is bántalmaztak, akik illegális fakitermeléseket próbáltak dokumentálni. A Greenpeace Románia és az Agent Green 2019-ben készített becslése szerint az évek során több mint 600 ember sérült meg a hasonló erőszakos cselekedetek következtében, közülük hatan belehaltak sérüléseikbe.A képviselőház kultúráért, művészetekért és tömegtájékoztatásért felelős bizottsága elé várják kedd délutánra Lucian Bodét. A belügyminiszternek a Suceava megyében súlyosan bántalmazott újságírók esete kapcsán kell megjelennie a testület előtt – közölte pénteken a bizottság elnöke,Bulai a parlamentben jelentette be, hogy a két újságíró, valamint a környezetvédő aktivista ellen elkövetett agresszió ügyében az általa vezetett – kultúráért, művészetekért és tömegtájékoztatásért felelős – bizottság elé invitálta Lucian Bode belügyminisztert. A jövő hét kedden 15:30-tól kezdődő találkozón arra keresik majd a választ, mit tehet a román állam és annak intézményei az újságírók szabadsága és feddhetetlensége védelmében, valamint az oknyomozó újságírás szabad gyakorlása érdekében.Az ügyben a rendőrség 11 személyt hallgat ki a Suceava megyében – közölte szintén pénteken a Román Rendőrség szóvivője,Drăgan azt mondta, amíg nem volt az ügyben feljelentés, a rendőrség hivatalból büntetőjogi kivizsgálást indított a megvert forgatócsoport ügyében.Beszámolója szerint az agresszió három áldozata pénteken 14 óra körül megjelent a fővárosi rendőrség kriminalisztikai osztályán, és feljelentést tett. Az ügyben a dornavátrai ügyészség nyomoz.„Biztosítom Önöket, hogy a Román Rendőrség a legnagyobb figyelemmel kezeli ezt az eseményt, és minden jogi lépést meg fog tenni” – mondta Georgian Drăgan.Nyitókép: Szász Péter / Trandindex