Hivatalos: hétfőtől bevezetik a zöld igazolványokat!

Pénteken a kormány elfogadta az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) határozatát, mi szerint Romániában is bevezetik a zöld igazolvány használatát – írja a Libertatea.



A határozat szerint azokon a településeken, ahol a fertőzési arány meghaladja a 3 ezrelékes küszöbértéket, az éttermekben, az esküvőkön, kávézókban, fitnessztermekben, mozikban és színházakban, valamint sport- és kulturális rendezvényeken kell bemutatni.A határozat legfontosabb előírásait itt foglaltuk össze , a teljes szöveg itt olvasható román nyelven. A határozat akkor lép hatályba, amint közlik a Hivatalos Közlönyben, várhatóan hétfőn, szeptember 20-án.Arról, hogy mit jelent a zöld igazolvány, hogyan lehet igényelni itt közöltünk összefoglalót , amikor bevezették Uniós szinten. Mint írtuk, az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD) elnöke,csütörtökön kifejtette véleményét a határozatról: meglátása szerint egy ilyen jellegű korlátozást csakis a parlament által megszavazatott törvény révén lehet jogszerűen bevezetni, más módon, pl. kormányhatározattal, nem. Így viszont jogilag problémás a helyzet, felmerül a diszkrimináció kérdése.miniszterelnök ellenben pénteken úgy vélekedett, hogy a zöld COVID-igazolvány bevezetése nem jelent jogkorlátozást.„Én nem látok itt jogkorlátozást, de a szakértőkre bízom a döntést. Addig is ezt a módszertant fogjuk használni. (...) Ezt a zöld tanúsítványt egész nyáron Európa-szerte használták. Senki sem mondta, hogy ez jogkorlátozást jelent. Nem értem, miért jelentene jogkorlátozást itt Romániában” – mondta.A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kongresszusán a küldöttek csak zöld COVID-igazolvánnyal vehetnek részt, ha szeptember 25-én a fővárosban a fertőzöttségi ráta meghaladja az 1000 lakosra jutó 3 esetet. „Ugyanúgy, mint a moziban vagy egy előadáson. Ugyanez a feltétel a PNL kongresszusán is. Nem látok itt semmilyen problémát” – mondta Cîţu.