Elfogadhatatlan előfeltételek nélküli tárgyalást szorgalmaz a PNL az USR PLUS-al

Elfogadhatatlan előfeltételek nélküli tárgyalásokra hívja és az AUR-USR PLUS együttműködést mellőzését kéri a PNL vezetése, a szombaton elfogadott állásfoglalásuk értelmében – írja a Digi24.



A PNL ebben arról biztosította az állampolgárokat és az üzleti szereplőket, akik aggodalmukat fejezték ki a romániai politikai stabilitással kapcsolatban, hogy „tökéletesen tisztában vannak a PNL felelősségével”, és „minden erőfeszítésünk a kormány stabilitásának és legjobb működésének biztosítására irányul, a politikai színtéren felmerülő vitákon túl”.Ennek érdekében a liberálisok felszólítják az USR PLUS-t, hogy „elfogadhatatlan előfeltételek nélkül” folytasson párbeszédet a 2020 decemberében létrehozott parlamenti többség helyreállítása érdekében. Ugyanakkor arra kérik az USR PLUS tagjait, hogy szüntessék meg a legionarizmust és kommunizmust pártoló AUR-ral való együttműködésüket, mert a szélsőséges, káros ideológiák a demokrácia ellen hatnak.Ludovic Orban PNL-elnök javaslatára pedig a PNL vezetése úgy döntött, hogy – legalábbis hivatalosan – elutasítja a PSD-vel való bármilyen együttműködést a kormányzásért.Az RMDSZ kongresszusán egyébkéntminiszterelnök-helyettes ésRMDSZ képviselőházi frakcióvezető is az október 5-ét jelölte meg, mint a kormánykoalíciós tárgyalások újrakezdésének időpontja, arra ugyanis mind a PNL, mind pedig az USR PLUS elnökválasztása véget ér. Amennyiben pedig a tét a kisebbségi kormányzás elkerülése, újból egy asztalhoz kell üljön a három párt a közös kormányzás újratárgyalása érdekében, különben a PSD ismét helyzetbe kerül.A PNL szeptember 25-én, a bukaresti Romexpo területén szervezendő kongresszusán 5000 személy fog részt venni, de a szervezők az országos vészhelyzeti bizottság álláspontját is kikérik ebben a kérdésben, jelentette ki szombatonkormányfő, az alakulat országos politikai vezetőtestületének ülése előtt.A vezetőtestület ülésének napirendjén szerepel többek között a párt statútumának módosítása, illetve az országos vezetőtanács összehívása szeptember 26-ára, a kongresszust követő napra. Cîţu szerint az alelnökök feladatainak a megosztásával kapcsolatban módosítanak a statútumon, hogy a párt hatékonyabban működjön szeptember 25-e után – írta az AGERPRES.

Cîţu az USR PLUS-os miniszterek tárcáiról is nyilatkozott a G4mediának

A miniszterelnök szombat reggel azt mondta a G4mediának, hogy tiszteletben fogja tartani az alkotmányt – és a végrehajtó hatalom átszervezés folyamatban van –, azonban az alkotmány világosan kimondja, hogy nem az egész kabinetről, hanem a miniszterekről kell szavazniuk.

Azaz csak az USR PLUS miniszterei által üresen hagyott tárcákba kinevezendő miniszterek beiktatásához fogja a parlament jóváhagyását kérni, nem fog bizalmi voksot kérni az egész kabinet számára.

Ha pedig az általa tett javaslatokat nem szavazzák meg a parlamentben, akkor "természetesen” új javaslatokkal fogok előállni.„Nagyon egyszerűen el lehet ma olvasni Románia alkotmányát, nem tudom, miért vannak ilyen vitáink. A miniszterelnök lemondással távozik, a kormány a miniszterelnök lemondásával vagy bizalmatlansági indítvánnyal távozik” - szúrta oda a miniszterelnök. Hozzátette, az új miniszterek szavazásának „semmi köze a bizalomhoz”.Arra a kérdésre, hogy hogyan értelmezi az alkotmányban a „kormányszerkezet-változás” kifejezést, a miniszterelnök azt válaszolta: nem engedheti meg magának, hogy az alkotmányt értelmezze, nekik ugyanis azt alkalmaznunk kell.Az Alkotmány 85. cikke szerint kormányátalakítás vagy tisztújítás esetén az elnök a miniszterelnök javaslatára visszavonja és kinevezi a kormány néhány tagját. Ha pedig a javasolt átalakítás megváltoztatja a kormány politikai szerkezetét vagy összetételét, akkor Románia elnöke csak a miniszterelnök javaslatára adott parlamenti jóváhagyás alapján nevezhet ki új tagokat.