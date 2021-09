Valeriu Gheorghiță: Románia októberben elérheti a napi 20 000 koronavírusos esetszámot

Valeriu Gheorghiță, az országos oltási kampány koordinátora péntek este a B1 TV-n azt mondta, október 15-én a Románia által regisztrált Covid-19 esetek száma akár napi 20 ezret is elérheti. "Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az intézkedések végrehajtását, mert népszerűtlenek" - mondta a katonaorvos a Digi24 összegzése szerint.



"Exponenciális növekedésben vagyunk, az ATI-ban több mint 700 beteg, naponta 60 halálesetet jelentettek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az intézkedések végrehajtását, mert népszerűtlenek vagy diszkriminatívnak tűnnek.

Ezek nem diszkriminatív intézkedések, hanem olyanok, amelyek lehetőséget adnak azoknak, akik beoltatnák magukat, hogy folytassák társadalmi életüket

olyan településeken, ahol a fertőzés aránya több mint 3 ezer” – mondta.Hozzátette, napi 2500 esetet jeleztek előre szeptember 15-re, az elmúlt 7 nap átlagában közel 2700 új eset volt. Tehát több is volt, mint amire számítottak, hisz 4500-as csúcsok is voltak.Ezt az előrejelzést a következő 4 hétben, legfeljebb 15 órán keresztül újraértékelték, és a helyzet a lehető legsúlyosabb:„Arra számítunk, hogy október 1 – jén átlagosan 7 naponként közel 7000 esetet fogunk elérni, de napi 10 000 csúcsokkal is számolunk. Október 15-én pedig meghaladhatjuk a napi 17 000-et, az átlagot 7 nap alatt, ami nyilvánvalóan sokkal súlyosabb helyzetet jelent - 20 000 esetszámig csúcsosodhat" - mondta Valeriu Gheorghiță a B1 TV-nek.orvos szerint a világjárvány 4. hulláma az eddigi a legnehezebb lehet, tekintettel arra, hogy Romániában a második legmagasabb a fertőzés reprodukciója Európában. Arra számít, hogy ez a hullám legalább november közepéig tart, az esetek száma pedig eléri a napi 12 000-15 000-et.A pozitivitás aránya augusztus óta megháromszorozódott, a MedLife öt PCR laboratóriumában az elmúlt két hétben végzett vizsgálatok szerint. A csoport szerint az elmúlt 14 napban a Covid-19-vel fertőzöttek többsége azok, akik visszatértek az ünnepekről vagy a hosszabb hétvégékről.Pénteken 4,478 COVID-19 esetet jelentettek Romániában, pozitív aránya 9,7%. Ugyanebben az időszakban 73 halálesetet regisztráltak. ( digi24