Járványgóc a székelykeresztúri kórházban: kilenc alkalmazott fertőződött meg

Tömeges COVID-19-fertőzést regisztráltak a székelyudvarhelyi kórházhoz tartozó székelykeresztúri kórházban: kilenc alkalmazottnál mutatták ki a fertőzést.



A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője,az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, a fertőzöttek főként az egészségügyi segédszemélyzet köréből kerülnek ki.Hargita megyében Homoródszentmártonban haladta meg a 3 ezreléket a fertőzöttségi arány, illetve egy további település, Kányád áll közel a 3 ezrelékes határhoz. Dr. Tar Gyöngyi felhívta a figyelmet, a megyében is nőnek az esetszámok, és számos kistelepülésen hamarosan vörös forgatókönyv lép életbe. Alacsony az átoltottság, sőt egyes falvakban "katasztrofális" - tette hozzá. A vakcina esetében mindenkinek van választási lehetősége: az oltás felvétele a lehető legpraktikusabb, legolcsóbb és legegyszerűbb módja annak, hogy megvédjük magunkat - hívta fel a figyelmet.Tar rámutatott, hogy a koronavírus miatt elhalálozott betegek 95-96%-a nem volt beoltva, és további 3%-uk csak az első dózist kapta meg; ezen adatok alapján kellene értékelni a kockázatokat. Hargita megyében is vannak beoltottak, akik megfertőződtek, de náluk csak a betegség enyhe formája alakult ki - hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor vannak olyan, negyvenes-ötvenes éveikben járó személyek, akik már átestek a betegségen, és védettnek érezték magukat, ezért nem kérték az oltást, és most ismét elkapták a fertőzést, és súlyos tüneteik vannak - mutatott rá.A DSP igazgatója arra kér mindenkit, tartsák be a megelőző intézkedéseket, viseljék a maszkot zárt terekben.Az elmúlt 24 órában Hargita megyében 14 új koronavírusos esetet regisztráltak.