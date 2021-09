A Pfizer oltóanyaga az 5 és 11 év közötti gyerekeknél is hatékony

A gyógyszergyártó hétfőn jelentette be, hogy az 5-11 éves gyermekek számára is megbízhatónak és hatékonynak bizonyult a koronavírus elleni oltóanyaguk - írja a Biziday.



A sajtóközleményben kitérnek arra, hogy harmad akkora dózist használtak a kísérletek során: két alkalommal (3 hét különbséggel)10 mikrogrammos vakcinát adtak be az alanyoknak, a mellékhatások pedig hasonlók voltak, mint a 16-25 évesek esetében, ritkán fáradtsággal, izom- és fejfájással, illetve lázzal járt a vakcina beadása.A Pfizer - BioNTech tájékoztatása szerint a készítmény megfelelő mennyiségű antitest termeléséhez vezetett, az eredményeiket hamarosan benyújtják az amerikai hatóságoknak (FDA). Amennyiben az intézmény az 5-11 éves korosztálynál is jóváhagyja a vakcina alkalmazását, akkor hamarosan az ő esetükben is használni lehet a hatóanyagot.