Szenátus: januártól emelkedik a gyerekpénz összege

A gyermeknevelési pótlék megemeléséről döntött hétfőn első házként a szenátus. A felsőház elfogadta az 1993/61-es törvényt módosító javaslatatot, amely szerint 2022 januárjától a következő összegekben szabják meg a gyerekpénzt:



a) a gyermek 2 éves koráig, a fogyatékkal élő gyermek 3 éves koráig 486 lej;b) a 2 és 18 év közötti gyerekek és a 18. életévüket betöltött, iskolába járó fiatalok esetében 243 lej;c) a fogyatékkal élő 3 és 18 év közötti gyerekek és a 18. életévüket betöltött, speciális oktatásban részt vevő fiatalok esetében 486 lej.A szenátus egyhangúlag megszavazta azt az USR által beterjesztett törvénymódosító javaslatot is, amelynek értelmében a 18. életévüket betöltött, speciális oktatásban részesülő fiatalok is jogosultak a gyerekpénzre tanulmányaik befejezéséig.A pótlék összege a fogyatékkal élő gyerekeknek járó állami támogatással együtt 600 lejt tesz ki, és ez a pénz tizennyolcadik életévüket betöltött, speciális oktatásban részesülő fiataloknak is jár tanulmányaik befejezéséig.A törvénymódosítások a képviselőház elé kerülnek, amelyik a döntő ház ebben a kérdésben.