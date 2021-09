Új tankönyvek, átképzett tanárok és telefonos app segítené a magyar gyerekek romántanulását

"Meg kell adnunk minden gyereknek a lehetőséget, hogy megtanulhasson románul. Ez a célja az európai alapok minisztériuma és az oktatási minisztérium közös projektjének, amelyet a napokban bocsátottak közvitára. A projekt összértéke 10 millió euró, ebből hatezer oktatót képeznek tovább arra, hogy a románt idegen nyelvként tanítsák, de lesznek új tankönyvek, román nyelvű játékos telefonos applikációk is, amelyek a gyerekek románnyelv-tanulását segítik" - áll az RMDSZ közleményében.



„Mind Székelyföldön, mind Kolozsváron és a Partiumban sok gyereknek gondot jelent a román nyelv elsajátítása. Azonban ahhoz, hogy mindenki otthon érezze magát Erdélyben, fontos, hogy a gyerekeink megfelelő módon tanuljanak meg románul, hogy ez számukra ne egy nehézség, hanem egy játék legyen – nyilatkozta, az európai alapok minisztériumának államtitkára.A közvita után a projektet hivatalosan is elindítják, a finanszírozási szerződés aláírása után várják majd a tanárok jelentkezését, akiket majd meghatározott kritériumrendszer szerint választanak ki, hogy a képzésen részt vehessen.„Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar diákok is megtanuljanak románul, mert jobb jövőt, jobb életet és jól fizetett munkát akarunk a gyermekeinknek itt, Romániában. Nem akarjuk, hogy a gyerekeink külföldre költözzenek, azt akarjuk, hogy itt legyenek, közel hozzánk. A 2011–2012-es tanévtől a magyarul tanuló gyerekek számára külön programot vezettek be, ami nagyrészt jó, de kiderült, hogy sok esetben nem megfelelően alkalmazzák, ezért szeretnének továbbképzéseket szervezni a pedagógusok számára, hogy mindazok a tanárok, akik román nyelvet és irodalmat vagy román nyelvű kommunikációt tanítanak, erre legyenek felkészülve” – részletezte Kallós Zoltán államtitkár.A tervezetet itt lehet megnézni , az észrevételeket, megjegyzéseket pedig szeptember 25-ig a consultare.pocu@mfe.gov.ro e-mail címre lehet beküldeni. Chuck Underwood képe a Pixabay -en.