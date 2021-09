Vásárhelyi orvosisok tiltakoznak a beoltatlan diákok önköltséges tesztelése ellen

Csaknem 200 első éves orvostanhallgató tiltakozott a beoltatlan diákok kötelező tesztelése ellen a marosvásárhelyi orvosi egyetem tanévnyitó ünnepségén hétfőn - számolt be a Marosvásárhelyi Rádió.



A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a tanfolyamok hibrid formában kezdődnek, fizikailag csak a szemináriumok, laboratóriumok és gyakorlati munkák zajlanak. Ezeken a jelenlét azoknak lehetséges, akik be vannak oltva, vagy saját költségen rendszeresen (hetente többször) Covid-tesztet végeztetnek, és az negatív lesz.Az önköltséges tesztelésre kényszerített hallgatók szerint ez hátrányos megkülönböztetést jelent számukra. Mint fogalmaztak, nem engedhetik meg maguknak a gyakori teszteket, és felkérték az egyetemet, hogy keressen megoldásokat. Az orvostanhallgatók egy csoportja petíciót is indított az ügyben, eddig több mint 400 aláírás gyűlt össze. Hangsúlyoztak, ha kérésüket nem hallgatják meg az illetékesek, készek bírósághoz fordulni."A be nem oltott tanulóknak saját bevételükből hetente egyszer (ha a PCR-tesztet választják) vagy hetente kétszer (ha a gyorstesztet választják) kell elvégezniük a vizsgálatot. Nem minden hallgató engedheti meg magának a havi COVID-19 tesztek kifizetését, annak ellenére, hogy az egyetem a CCAMF keretében 50 lej/teszt díj ellenében biztosítja az antigénvizsgálatot. Egy diák havonta legalább 400 lejt költ csak COVID-19 tesztekre, ha hetente kétszer választja a gyorstesztet" - írják a petícióban., az egyetem rektora kijelentette, az egyetem igyekszik megtalálni a legjobb megoldást, mind a hallgatók, mind a kórházi betegek biztonsága érdekében. Hozzátette, minden véleménynek megvan a maga indoklása, igyekeznek mindenki álláspontját figyelembe venni, de – mint fogalmazott – nem sodorhatják veszélybe kollégáikat, még kevésbé azokat a betegeket, akikkel a jövőben a diákok kapcsolatba fognak lépni."Az oltási aktus olyan döntést jelent, amely túlmutat a szenátus döntésén, és beavatkozik a magánéletbe és az alapvető emberi jogokba" - írják a diákok a kétnyelvű (román és magyar) petícióban. Sasin Tipchai képe a Pixabay -en.