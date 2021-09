Vörös forgatókönyv lép életbe Temesváron és Kolozsváron, hamarosan Bukarest is csatlakozik

Temesvár az első romániai nagyváros, ahol már keddtől életbe lép a vörös forgatókönyv: ennek értelmében pedig kötelezővé válik bizonyos helyzetekben az uniós zöld igazolvány használata. Temesváron mindössze 24 óra alatt emelkedett a fertőzöttségi arány 3 ezrelék fölé, kedden már 3,54 ezrelékről tudósítottak.



Kolozsváron 3,23 ezrelékes a fertőzöttségi arány. Bukarest is haramosan csatlakozik a 3 ezreléken felüliek klubjába, ugyanis kedden megközelítette a 3 ezrelékes fertőzöttségi arányt . A fővárosban jelenleg 2,91 ezreléket mértek. A Monitorul de Cluj szerint Kolozsváron a következő 48 órában a helyzet megfigyelés alatt áll, és valószínűleg csütörtöktől vezetik be a vörös forgatókönyvnek megfelelő új korlátozásokat.Mint azt megírtuk, a kormány pénteken hagyta jóvá azt a rendeletet , melynek értelmében bizonyos közösségi helyszínekre - éttermekbe, esküvőkre, kávézókba, fitnesztermekbe, mozikba és színházakba, valamint sport- és kulturális rendezvényekre - csak a COVID digitális zöld igazolvány bemutatásával lehet belépni, ha az adott településen az új koronavírusos esetek aránya az azelőtti 14 napban 3-6 ezrelék.

A vörös forgatókönyv a következő korlátozások bevezetésével jár:



• Kötelező a védőmaszk viselése nyilvános terekben, piacokon, vásárokon, vásárokon, bolhapiacokon, tömegközlekedési állomásokon, kereskedelmi egységekben, tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyen, valamint az oktatási egységek körüli 50 méteres körzetben.• A szabadtéri szabadidős és sporttevékenységek tilosak, kivéve azok, amelyeket legfeljebb 10 ember részvételével szerveznek meg, akik nem élnek egy háztartásban.• A szállodákban, panziókban, a hozzájuk tartozó éttermekben és kávézókban csak az ott elszállásolt személyeket fogadhatják.• Éttermek és kávézók, valamint teraszok 50%-os kapacitással működhetnek, és csak a hajnali 5.00-éjjel 2.00 közötti időintervallumban, a bárokban, klubokban és diszkókban pedig 30%-os kapacitás megengedett. A klienseknek bizonyítaniuk kell, hogy be vannak oltva COVID ellen (az uniós zöld igazolvány felmutatásával), vagy föl kell mutatniuk egy 72 óránál nem régebbi RT-PCR tesztet vagy egy 48 óránál nem régebbi hitelesített negatív gyorstesztet; vagy bizonyítaniuk kell, hogy átestek a betegségen (legalább 15 és legfeljebb 180 napja).• Mozik, előadótermek, koncertek 50%-os kapacitással működhetnek, védőmaszk viselése kötelező; szabadtéri műsorok, koncertek, nyilvános és magánrendezvények legtöbb 1000 résztvevővel tarthatóak meg, védőmaszk viselésével, ugyanakkor a résztvevőknek bizonyítaniuk kell, hogy be vannak oltva (az uniós zöld igazolvány felmutatásával), vagy negatív a tesztjük, vagy átestek a betegségen.• Esküvők, keresztelők legtöbb 200 személlyel tarthatók meg, és minden személy számára legalább 2 négyzetméter területet kell biztosítani.• Az edzőtermek és fitneszteremek 50%-os kapacitással működhetnek, személyenként legalább hét négyzetméteres területet biztosítva. A játszóházak is 50%-os kapacitással működhetnek.Ha egy településen meghaladja a 4 ezreléket a fertőzöttségi arány, este 8 és hajnali 5 között kijárási tilalom lép életbe hétvégéken.