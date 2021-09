Cîţu: ismét jár gyermekfelügyeleti szabadság a szülőknek, ha bezárnak az iskolák

A szülők ismét élhetnek a gyermekfelügyeleti szabadság lehetőségével, ha a koronavírus-járvány terjedése miatt bezárnak az iskolák - jelentette ki kedden a kormányfő.



Florin Cîţu rámutatott, a hatóságok továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a 2021-2022-es tanévben jelenléti oktatás legyen az iskolákban, ha azonban a járvány terjedése osztályok vagy egész tanintézetek bezárását indokolja, a szülők szabadságot vehetnek ki gyermekeik felügyeletére. Erre az időszakra - akárcsak tavaly - megkapják bérük 75 százalékát, az összeg azonban nem haladhatja meg a bruttó átlagbér 75 százalékát - magyarázta a kormányfő. "Az intézkedések jogi háttere megvan, tavaly már alkalmaztuk ezeket, és idén is élhetünk velük" - fogalmazott.A miniszterelnök szerint van költségvetési fedezet ezekre a támogatásokra. Az Edupedu portál felhívja a figyelmet , hogy a 12 évesnél fiatalabb gyerek jelenléti oktatásának járvány miatti felfüggesztése esetén a szülők fizetésének 75%-át támogató rendelet csak 2021. június 30-ig volt érvényben.Ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy már első héten mintegy 7 ezer diák kezdte online az iskolát, és

jelen pillanatban mintegy 17 ezren vannak azok a gyerekek, akik nem tudnak jelenléti oktatásban résztvenni

