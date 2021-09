A lezárás nem segít, az oltás a megoldás - jelentette ki a kormányfő

Florin Cîţu mielőbb kivizsgáltatná, hogy milyen előkészületeket tett az egészségügyi minisztérium a járvány negyedik hullámának feltartóztatására.



Erről Sinaián beszélt a miniszterelnök a városi kórház finanszírozási szerződésének aláírásakor. Emlékeztetett arra, hogy korábban többször is hangoztatta: nem ért egyet azzal, hogy a kórházak intenzív osztályán csökkentsék a COVID-betegek kezelésére fenntartott ágyak számát, mert az egészségügyi rendszernek meg kell őriznie a gyorsreagálási képességét."Látni szeretném, hogyan készült fel az egészségügyi minisztérium a negyedik hullám feltartóztatására. Tudni akarom, hogy figyelembe vették-e mindazt, amit mondtam. Ha pedig nem vették figyelembe, felelősségre vonjuk azokat, akik mulasztottak" - jelentette ki Florin Cîţu.A kormányfő sérelmezte, hogyügyvivő egészségügyi miniszter kinevezésekor az országban mindössze 600 intenzív terápiás kórházi ágy állt rendelkezésre a koronavírus betegek ápolására, annak ellenére, hogy korábban azt kérte: az ágyak száma maradjon 1600.A miniszterelnök elmondta, hogy a következő időszakban országosan 1600-ra növelik a COVID-betegek kezelésére fenntartott intenzív terápiás kórházi ágyak számát, ugyanakkor tárgyalni fog az egészségügyi hatóságokkal és a kórházak vezetőivel a megnövelt számú ágyakhoz szükséges orvosi személyzet biztosításáról is.A miniszterelnök szerint egyébként a teljes lezárás nem segített a pandémia tavalyi időszakában, csak késleltette a folyamatokat, és a COVID-19 járvány leküzdésének egyetlen módja a lakosság beoltása."Vannak vakcinánk, van minden, ami szükséges, az egyetlen feladatunk az oltakozás, ugyanakkor a gazdaságot is működésben tartjuk. Ezért hoztuk meg ezeket az intézkedéseket, ezért vezettük be a zöldigazolványt, hogy a román állampolgárok biztonságban fejtsék ki tevékenységeiket, mehessenek vendéglőbe, moziba, az irodába, biztonságban legyenek" - fogalmazott a kormányfő.felelősségre vonjuk azokat, akik mulasztottak