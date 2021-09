Melyik megye áll az átoltottság terén a legjobban?

Bukarestben a lakosság átoltottsága immár meghaladta az 50 százalékot - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă, a lakosság beoltását irányító országos bizottság vezetője.



A katonaorvos tájékoztatása szerint az oltásra jogosult, azaz a 12 év fölötti lakosság 50,15%-a van beoltva a fővárosban.

A rangsorban Kolozs megye következik 46,32%-kal

"Összefoglalva, a megyék 40%-ában, beleértve Bukarestet is, az átoltottsági arány meghaladja a 30%-ot, a megyék mintegy 55%-ában az átoltottsági arány 20 és 30% között van, és van két megye, Giurgiu és Suceava, ahol az átoltottsági arány a 20 százalékhoz közelít, 19,7% körül van" - mondta az oltásparancsnok.Az országban 581 oltóközpont működik jelenleg, 837 oltóponttal, ezeknél lehet majd felvenni a harmadik dózist is A szeptember 20-i adatok alapján eddig több mint 5,38 millió embert oltottak be Romániában, ebből 5,26 millióan a teljes adag oltást megkapták.