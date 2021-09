Országszerte mobil oltóegységek lesznek az iskoláknál, így oldják meg a diákok immunizálását

A szeptember 17-éig huszonhat megyéből beérkezett adatok alapján 2468 tanintézetben mobil oltócsapatok végzik majd a koronavírus elleni oltást, 201 tanintézetben saját oltóközpont létesítését javasolják, 1062 iskola tanulói pedig a tanintézet közelében levő oltóközpontnál vehetik fel az oltást - közölte kedden Valeriu Gheorghiţă.



Az országos oltási kampány koordinátora szerint az új tanév első hetén 69 tanuló kapta meg a vakcinát, Bukarestben 18, Vâlcea megyében 23, Hunyad megyében 28 diákot oltottak be. Jelenleg öt megyében - Kolozs, Dolj, Hunyad, Teleorman és Vâlcea - összesen 22 oltóközpont működik az iskolákban.Gheorghiţă azt is elmondta, hogy az ország több városában is elkezdték már az iskolákban a koronavírus elleni oltással kapcsolatos tájékoztató kampányokat. 26 megyében már folyamatban vannak ezek, 18 megyében az előkészítésük zajlik.Arra a felvetésre, miszerint az iskolai oltást akadályozzák a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályok , az oltásparancsok azt mondta, az adatvédelmi hatóság engedélyének hiánya nem kellene hogy gátolja a folyamatot."Mi ugyanis azt akarjuk, hogy akik fel szeretnék venni az oltást, forduljanak a tanintézet illetékeséhez, és mondják meg neki, hogy be akarják oltatni magukat. Ezután összesítik az igénylőket - szám szerint, nem név szerint -, és ennek alapján megszervezik a mobil oltócsapatokat" - nyomatékosította.Hozzátette, az ebben a szakaszban kitöltendő nyomtatvány csak az oltási hajlandóság felmérésére szolgál, a hozzájárulási nyilatkozatot csak az oltás felvétele előtt kell majd kitölteni, mint minden más esetben - magyarázta Valeriu Gheorghiţă."Nem szabad feleslegesen akadályoznunk gyermekeinket abban, hogy beoltassák magukat, ha ők és a szülők is akarják ezt" - fogalmazott.