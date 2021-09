Túl sok vakcinát rendelt Románia, vizsgálja a DNA a beszerzéseket

Üdvözölte Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által a vakcinabeszerzések ügyében indított bűnvádi eljárást. Az egykori tárcavezető azt állítja, Florin Cîţu döntött a rendelésekről, és az egészségügyi minisztérium véleményének mellőzésével küldték el ezeket az Európai Bizottságnak.



Egy Facebook-bejegyzésben Voiculescu azt írta, a kormányfő elhamarkodott döntései nyomán

"Románia teljesen irracionális módon, számolatlanul rendelte a vakcinákat", a szükségesnél jóval többet, így aztán most milliószámra adja el, illetve adományozza el ezeket, "de nem humanitárius okokból, hanem mert jár le a szavatosságuk".

"Remélem, hogy a DNA-vizsgálat arra is fényt derít, miként osztották szét ezeket a dózisokat. A románoknak tudniuk kell. Mert ha nem éreznék úgy, hogy folyamatosan hazudnak nekik és becsapják őket, lehet, kicsit jobban bíznának azokban, akik egyre durvábban kérik tőlük, hogy oltassák be magukat" - írta a bejegyzésben.A volt miniszter felemlegeti, márciusban felrótták neki, hogy ellenezte egy újabb adag koronavírus elleni oltás beszerzését, holott - állítja - egy akkori kormányülésen és egy memorandumban is jelezte, hogy elegendő számú dózis van már készleten, ezért nem indokolt újabbakat rendelni. Voiculescu szerint ebben az esetben is Cîţu miniszterelnök döntött a beszerzésről, és bár az oltóanyagot a minisztériumnak kellett kifizetnie, a szaktárca álláspontjának mellőzésével küldték el a rendelést az Európai Bizottságnak.

A DNA kedden közölte, hogy bűnvádi eljárást indított a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésével kapcsolatban.

A vádhatóság tájékoztatása szerint hivatali visszaélés gyanújával vizsgálódnak, de egyelőre úgynevezett in rem, azaz a bűncselekmény gyanújának megalapozottságára irányuló eljárás van folyamatban, így jelenleg nincsenek gyanúsítottjai az ügynek. Az eljárásnak ebben a szakaszában csak bizonyítékokat gyűjtenek annak megállapítására, hogy történtek-e vagy sem bűntettnek minősülő cselekedetek.