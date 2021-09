Johannis: nem normális az, hogy egyes orvosok oltásellenes üzeneteket közvetítsenek

A koronavírus elleni oltás felvétele kötelező kellene legyen a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók számára, például az orvosoknak és asszisztenseknek - fejtette ki Klaus Johannis államfő az ENSZ Közgyűlésén.



"Nem normális az, hogy egyes orvosok oltásellenes üzeneteket közvetítsenek" - vélte. New Yorkban egy újságírókkal szervezett beszélgetésen az államfő azt is kifejtette, a pandémia miatt bevezetett korlátozások különbözőképpen érintik a beoltottakat és azokat, akik nem vették fel az oltást. Az oltási igazolvány a megoldás arra, hogy enyhébbek legyenek a korlátozások - vélte. Múlt héten Florin Cîţu kormányfő azt nyilatkozta, felvetődött, hogy az egészségügyi és oktatási személyzet, a közalkalmazottak és az idősotthonokban dolgozók számára kötelezővé tegyék az oltást vagy az önköltségen végzett rendszeres tesztelést. Mivel az oltás ingyenes, ezért a kormányfő az önköltséges tesztelés bevezetését preferálja, írja a Digi24.Az ENSZ Közgyűlésének 76. ülésszaka keddtől csütörtökig zajlik New Yorkban. Románia küldöttségét Klaus Johannis államfő vezeti.Johannis ugyanakkor az ENSZ-közgyűlésen kijelentette, a tagállamoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a COVID-19 járvány indokolta korlátozások nem mélyítik el a jogsértéseket. Az elnök hangsúlyozta, hogy az emberi jogok védelme az egyes államok felelőssége, és "mindannyiunknak meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a COVID-19 miatti korlátozások nem mélyítik el az emberi jogok megsértését".Románia elengedhetetlenül fontosnak tartja a diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd, az antiszemitizmus elleni küzdelmet, ezért idén elfogadta első országos stratégiáját az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzésére és leküzdésére. Hazánk folytatja a munkát e célok elérése érdekében, többek között azzal, hogy a 2023-2025-ös időszakra mandátumot kér az Emberi Jogi Tanácsban - mondta az államfő.A COVID-19 világjárvány következtében kialakult globális kihívások közös megoldásokat, szolidaritást és együttműködést igényelnek - jelentette ki az ENSZ Közgyűlésén résztvevő államfő.Románia elnöke arról beszélt: a COVID-19 világjárvány alapvetően megváltoztatta életmódunkat, életünk szinte minden területét érintette, ugyanakkor lehetőséget adott arra is, hogy tanuljunk, alkalmazkodjunk, bizonyos helyzetekben helyesebben cselekedjünk.Az államfő hangsúlyozta, fenntartható gazdaságokat és "rugalmas, igazságos és befogadó társadalmakat" kell kialakítanunk, amelyekben "senki sem marad le". Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatottak különleges szükségleteire, és ehhez szolidaritásra van szükség - mondta Johannis.