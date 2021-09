USR PLUS: a PSD-PNL-RMDSZ lett az USL 2.0, prioritásuk a helyi kiskirályok előjogainak megtartása

Az USR PLUS azt állítja egy Facebook-bejegyzésben, hogy a parlamentben újra létrejött az USL szövetség, a PSD és a PNL törvényhozói ugyanis több törvényjavaslat kapcsán is egyetértést mutattak, többek közt a polgármesterek különnyugdíjának eltörléséről, valamint az Anghel Saligny program gyakorlatba ültetéséről.



"Az USL 2.0 volt tegnap a parlamentben. A szenátus közigazgatási bizottságában 16 módosítást utasítottak el, amit az USR PLUS nyújtott be a Cîţu-féle PNDL tervezetéhez" - olvasható a pártszövetség bejegyzésében.Az USL PLUS állítja, hogy a beterjesztett módosító javaslatok a pénzalapok szétosztásának átláthatóságát, a valós helyi igényeknek megfelelő finanszírozási mechanizmus kialakítását és a munkák minőségi szabványainak tiszteletben tartását célozták volna, hogy a közpénzek ne vesszenek kárba. "Az USL azonban nem akarta ezt" - olvasható a bejegyzésben.Az alakulat azt is nehezményezi, hogy a képviselőház emberjogi bizottságában a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselői leszavazták a polgármesterek különnyugdíjának eltörlését előíró törvénytervezetet. Ez azt bizonyítja az USR PLUS szerint, hogy "az USL 2.0 (PSD-PNL-RMDSZ) jelenlegi prioritása a helyi kiskirályok előjogainak megtartása".Az alsóház számítástechnikai és távközlési bizottságában a PSD-PNL-RMDSZ leszavazta a volt gazdasági miniszter,tervezetét, amely alapján létrehozták volna a szekuritáté egykori együttműködőinek adattárát - sorolja az USR PLUS a bejegyzésben, több más javaslattal együtt, amelyeket a PNL, a PSD és az RMDSZ nem támogatott.