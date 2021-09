Diákok heti tesztelése, oltás, szellőztetés: így csökkenthetők az iskolai járványgócok

Alexandru Rafila orvos, PSD-képviselő szerint a diákokat legalább hetente egyszer le kellene tesztelni az iskolákban a COVID-19 miatt. Ez gyakorlatilag egy rendszeres szűrővizsgálat lenne, amivel csökkentenék a fertőzési gócpontok kialakulásának esélyét a tanintézetekben. De ehhez még kiegészítő intézkedések is kellenek, elsősorban a gyermekek környezetében lévő felnőtteket kellene minél szélesebb körben beoltani, és magukat a 12 éven felüli gyerekeket is. A harmadik fontos intézkedés pedig az iskolai járványmegelőző szabályok betartása (maszkviselés, távolságtartás) és az osztálytermek rendszeres szellőztetése, ily módon, még ha nincsenek is beoltva a diákok, kisebb a kockázata a megfertőződésüknek - számol be a Mediafax alapján az Antena3.



Rafila a RFI-nekelnök New York-i nyilatkozatát is kommentálta, miszerint a COVID elleni védőoltást kötelezővé kell tenni bizonyos kategóriákban a kulcsfontosságú területeken. „Ez egy olyan javaslat, amelyet meg lehet vitatni. Úgy vélem azonban, hogy ezeket a javaslatokat inkább Romániában kellett volna megfogalmazni, mint New Yorkban, és Romániában megvitatni" - vélte.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) romániai képviselője szerint azonban minden ilyen javaslatot meg kell vitatni az orvosok, ápolónők szakmai képviselőivel, be kell vonni őket a döntésbe. Ugyanakkor élesen bírálta a román kormányt amiatt, hogy szerinte három-négy hónapig tétlenek voltak, nem tették meg a szükséges megelőző intézkedéseket, sőt bátorították a nagy résztvevőszámú rendezvények megszervezését, amelyek felgyorsították a járvány ismételt fellángolását.Most pedig szeptember elejétől hirtelen drasztikus intézkedéseket helyeznek kilátásba; az ilyesfajta viselkedés nem túl hiteles - vélte Rafila.Nem csoda, ha a lakosság bizalmatlan; Rafila szerint

az elveszített bizalmat vissza lehetne szerezni talán, ha mondjuk a kormányfő kiállna a nyilvánosság elé és bocsánatot kérne, hogy tévedett, és nem tett semmit a megelőzésért

, ugyanakkor elmondaná, hogy most azonban közösen megoldást kell találni a kialakult válsághelyzetre. Ám a felelősségrevonás, a felelősség áttolása másokra ezen a ponton elfogadhatatlan - vélte Rafila. 潜辉 韦 képe a Pixabay -en.