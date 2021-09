Év végéig elkészül Sepsiszentgyörgy új városstratégiája, konzultációra hívják a lakókat

Új városfejlesztési terv készül Sepsiszentgyörgyön. A Sepsi 2030. Gödri Ferenc Városfejlesztési Terv ez év végéig készül el, a tervezési folyamatba személyes és online konzultációkkal vonják be a sepsiszentgyörgyieket.



Szeptember 22-én, Sepsiszentgyörgy polgármestere és, településfejlesztési szakember, egyetemi tanár közös sajtótájékoztató keretében ismertették a városfejlesztési stratégia kidolgozásának előzményeit.

Sepsiszentgyörgynek kell lennie Erdélyben annak a városnak, ahol azok, akik többet akarnak és többre képesek, biztonságos otthonra találnak

. Ahol nyugodtan vállalnak gyereket a családok, ahol éppúgy pezseg a kulturális- és a sportélet, épp olyan, vagy jobb színvonalú az oktatás és a közszolgáltatások, mint egy nagyvárosban. Sosem mandátumokban, mindig nemzedékekben gondolkodunk, és a városfejlesztési terv esetében ez 10 évet jelent. Ez egy ember életében hosszú idő, egy város életében azonban arra elég, hogy folyamatok elinduljanak és megágyazzanak egy biztonságosabb jövőnek. Az új európai uniós költségvetési ciklus is 2029-2030-ig tart és az Európai Helyreállítási Alap támogatását is 2026 végéig lehet felhasználni” – hangsúlyozta a polgármester.Csák László térségfejlesztési szakember, a csíkszeredai Planificatio Kft. képviselője, és csapata dolgozza ki a város integrált fejlesztési stratégiáját, valamint Sepsiszentgyörgyre és 13 környező településre vonatkozó mobilitási tervet, melyben nem kizárólag a város közigazgatási határáig, hanem Brassó és Hargita megye határáig gondolkodnak.„Ez a munka nemcsak a tervezői csapat feladata, hanem a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk támaszkodni a sepsiszentgyörgyiekre a kidolgozás során. Már a problémák, lehetőségek, elvárások, témakörök kijelölésénél szeretnénk számítani a lakosságnak és a különböző intézményeknek, szervezeteknek a támogatására, ezért egy konkrét konzultációs folyamatot indítottunk el a mai nappal, ami november 3-ig fog tartani” – fogalmazott Csák László. Az első egyeztetésre szeptember 22-én került sor, ahol a város kulturális intézményei, szervezetei gyűltek össze.A konzultációs folyamatnak lesz egy online felülete is. Ameddig a járványügyi szabályok lehetővé teszik, addig személyes konzultációkat szerveznek különböző csoportokkal, mint például vállalkozókkal, közlekedési szereplőkkel, gépjárművezetőkkel, kerékpárosokkal, gyalogosokkal, a speciális mobilitási igényekkel rendelkezőkkel (például a mozgáskorlátozottak, nemlátók, idősek és a kisgyerekes családok). Továbbá foglalkoznak a szegénység kérdésével, az egészségüggyel, az oktatási fejlesztésekkel, oktatási intézményekkel, a fiatalokkal, a magánházas környezetben élőkkel, a sepsiszentgyörgyi diaszpórával, és a 75 évnél idősebb lakosokkal is fel szeretnék venni a kapcsolatot.„Tavaly október 26-án tettem le az esküt és ennek az évfordulóján minden sepsiszentgyörgyi család kézhez kap egy kisújságot az elmúlt egy év megvalósításáról, abban lesz egy kérdőív is, amit kitöltve vissza lehet küldeni és amit felhasználunk majd a stratégiában. Gyakorlatilag minden szentgyörgyi lakosnak lehetősége lesz elmondani a véleményét, hogy mit szeretne a következő tíz évben Sepsiszentgyörgyön” – emelte ki Antal Árpád.Hagyományos értelemben vett lakossági konzultációkra is sor kerül, ezeken előzetes regisztráció alapján bárki részt vehet.