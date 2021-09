A szenátus megszavazta a zöld igazolvány használatát

Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénytervezetet, amely Románia területére is bevezeti a zöld igazolvány használatát. „A védettségi igazolást azoknak a településeknek az éttermeiben, mozijaiban vagy színházaiban kell bemutatni, ahol a fertőzési arány meghaladja a 3 ezrelékes küszöbértéket, azért, hogy a beoltott és a betegségen átesett személyek szabad mozgása ne legyen korlátozva karanténkötelezettséggel, a gazdasági tevékenység pedig ne álljon le a koronavírusban fertőzöttek esetszámának növekedése miatt” – mondta Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Szatmár megyei szenátor.



Az Európai Bizottság javaslatára uniós Covid-igazolványt vezettek be, amelynek célja, hogy a világjárvány idején megkönnyítse a polgárok Unión belüli biztonságos szabad mozgását. Pénteken a kormány elfogadta az országos vészhelyzeti bizottság határozatát, ma pedig a szenátus plénuma is megszavazta azt a törvényt, amely Románia területére is bevezeti az igazolvány használatát.A törvény szerint Covid-igazolvány szükséges éttermekbe, mozikba, illetve színházakba való belépéskor olyan településeken, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladta a 3 ezreléket, de nem érte el a 6 ezrelékes küszöbértéket. Csak azok a személyek léphetnek be éttermekbe, kávézókba, vagy vehetnek részt előadásokon, esküvőkön, akik oltással, 72 óránál nem régebbi PCR teszttel vagy 48 óránál nem régebbi gyorsteszttel rendelkeznek, ugyanakkor azok is, akik átestek a fertőzöttségen.A Covid-igazolvány felmutatása nem vonatkozik a 6 évnél kisebb gyermekekre, illetve digitális és papíralapú változatban, díjmentesen elérhető mindenki számára. A különböző szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek beolvasni a QR-kódot az Európai Unió COVID-19-re vonatkozó digitális tanúsítványán a Check DCC mobilalkalmazáson.„Kulcsfontosságú a digitális Covid-igazolvány bevezetése, mert egy olyan eszköz, amely megkönnyíti az emberek életét, lehetővé teszi a szabad mozgást, és hozzájárul a járvány visszaszorításához” – nyilatkozta László Attila Kolozs megyei szenátor, a szenátus Egészségügyi bizottságának titkára.A sürgősségi kormányrendelet hatályos, azonban ezt a parlamentnek is meg kell erősítenie.