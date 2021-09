Miért ősszel támad a vírus, miért kell harmadik oltás: szakértő tisztázza az oltásellenességet megalapozó félreértéseket

Az oltásellenesség melegágya számos közkeletű félreértés, például sokan az új koronavírus-fertőzést sima meghűlésnek tekintik, vagy az oltás lehetséges mellékhatásaitól riadnak vissza. Dr. Fejér Szilárd sepsiszentgyörgyi vegyész, tudományos kutató legújabb Koronaposztjában a gyakran feltett laikus kérdéseket válaszolja meg - pl. mi szükség harmadik oltásra, miért viseljen a beoltott is maszkot, miért nem nyáron, hanem ősszel "támad" a vírus stb. -, és próbálja eloszlatni ezeket a félreértéseket.



"Ősszel indul az iskola/óvoda, és főleg azoknál a gyerekeknél, akik akkor kezdenek közösségbe járni, eddig is rohamosan tudott terjedni olyan vírus vagy baci, amivel azok a gyerekek még nem találkoztak. Még kisebb reprodukciós rátával is. Erre itt van egy olyan vírus, amivel az emberiség nagy része még mindig nem találkozott. (...)Tehát mi lesz itt, nálunk hamarosan? A levegőben, cseppfertőzéssel terjedő kórokozók alapból szezonális hullámokat okoznak. Ha a koronavírus nem mutálódott volna egyáltalán, akkor is lenne őszi hullámunk, csak nem ilyen intenzív. Az őszi hullám rekorddöntései nálunk két dolog miatt lesznek: a Delta variáns jóval ügyesebben fertőz, és nem vagyunk elegen beoltva. A bajt tetézi az, hogy a szerzett immunitásunk (a betegségen való áteséssel, vagy védőoltással) nem életfogytig véd, ezért előbb-utóbb megfertőződhetünk. Igaz, elenyésző az esélye, hogy intenzívre kerüljünk egy védőoltás utáni fertőzéssel, vagy betegség utáni újrafertőződéssel" - írja a kutató.A szakértő felhívja a figyelmet arra is, hogy az elmúlt másfél évben a romániai lakosság 3 ezreléke valószínűleg koronavírusban halt meg. Ezért azt tanácsolja mindenkinek, ha már eltelt a hat hónap a második oltása óta, akkor szeptember 28-ától regisztráljon a harmadik oltásért.