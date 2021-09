Törvénymódosítás a pedofilok ellen: 14 évet javasol beleegyezési korhatárnak az USR PLUS

A beleegyezési korhatár 14 év legyen, és minden, 14 évét be nem töltött kiskorúval folytatott szexuális aktus nemi erőszakként legyen kategorizálva - ilyen értelmű törvénymódosítási javaslatot nyújtott be az USR PLUS szeptember 22-én. A módosítás révén koherenciát vinnének a jogi gyakorlatba, és felszámolnák azokat a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy a 14 éven aluli gyerekeket megerőszakoló vádlottakat "kiskorúval folytatott szexuális aktus" címén csupán egyszerű felfüggesztéssel büntettek.



A román állam úgy ítéli meg, hogy a kiskorúaknak el kell érniük a 14. életévüket, hogy személyi igazolványt kapjanak és állampolgári jogaik legyenek, ugyanakkor megbocsáthatatlanul megengedő, amikor a 14 évet be nem töltött gyerekek elleni nemi erőszak elkövetőiről van szó. A bíróságokon gyakori érv az ilyen elkövetők felmentésére, hogy a 10-14 éves lányok beleegyeztek a "szexuális kapcsolatba", pusztán azért, mert "nem kiabáltak közben", "nem szóltak a szüleiknek", "provokatívan voltak felöltözve" vagy "kísérgettek egy férfit". A kiskorúak védelmének elmulasztása miatt a szexuális erőszak különböző formái ellen Romániát már 2016-ban elítélte az Emberi Jogok Európai Bírósága; a 2021-es jogállamisági jelentés megerősíti, hogy a romániai jogalkalmazásban nincs egy bejáratott, egységesített értelmezése a beleegyezés fogalmának a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények kontextusában, és attól függően, hogy melyik ügyészségre vagy bíróságra kerül egy 12 éves sértett ügye, váltzó, hogy az elkövető nemi erőszakért vagy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolatért áll bíróság elé."Kutatások azt mutatják, hogy egy 11 és 14 év közötti gyermek nem képes megérteni a szexuális cselekmény következményeit és folyományait, ezért nem tudja igazán kifejezni beleegyezését a nála háromszor idősebb agresszorok előtt. Módosítani kell a büntető törvénykönyvet, hogy többé ne legyen lehetőség arra, hogy a 14 év alatti kiskorú megerőszakolásának bűncselekménye kiskorúval folytatott nemi aktussá váljon, és amikor egy 11 éves gyermeket megerőszakol egy 52 éves felnőtt, a bíróság úgy ítélje meg, hogy az adott gyermek beleegyezését adta" - szögezte le Monica Berescu USR PLUS-os képviselő, a törvénymódosítás egyik kezdeményezője.Ezt a tervezetet pontosan azért nyújtottuk be, hogy biztosítsuk, az elkövetők többé nem kapnak felfüggesztett büntetést, és a fentiekhez hasonló esetek nem fordulhatnak többé elő - tette hozzá. "Kötelességünk megvédeni gyermekeinket, és a szexuális támadókat minden körülmények között szigorúan meg kell büntetni, különösen, ha pedofíliáról van szó” - szögezte le a képviselő.A törvénymódosítás további kezdeményezői, a szenátus elnöke, valamint az USR PLUS két másik képviselője, Oana Țoiu és Andrei Lupu.Romániában a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények háromnegyedét továbbra is konszenzusos aktusként tárgyalják a bíróságokon. Az európai gyakorlatban szigorúbb büntetéseket alkalmaznak azokra, akik szexuálisan bántalmaznak egy 15 év alatti kiskorút, például Németországban és Franciaországban is - hívja fel a figyelmet Anca Dragu. "Egy olyan szörnyű jelenséggel szemben, mint a nemi erőszak, a romániai gyermekeket jobban meg kell védeni a törvényekkel. Nem hagyhatunk teret az értelmezéseknek, ha a gyermekeknek védelemre és igazságszolgáltatásra van szükségük” - szögezte le a szenátus elnöke.A kiskorúval való szexuális együttlét bűncselekményével kapcsolatos bírósági ügyek felében az áldozat 15 év alatti volt, de nem tudta bizonyítani a kényszerítést, mutatott rá, a képviselőház Munkaügyi és Szociális Védelmi Bizottságának elnöke. Úgy véljük, hogy ha az elkövető nagykorú, akkor a felfüggesztett büntetés jelenlegi lehetőségét meg kell szüntetni - tette hozzá. Ugyanakkor úgy véli, nevén kell nevezni, hogy az eddig "kiskorúval való szexuális együttlétnek" nevezett bűncselekmény az, ami: nemi erőszak. Változtatni kell azon a jogi kereten és a társadalmi viszonyuláson, amely lehetővé tette, hogy az 50 éves erőszaktevők sértetlenül hazamenjenek a 8-14 éves gyermek bántalmazása után, csak azért, mert nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy az áldozat ellenállt.A jogalkotási javaslat egy nagyobb csomag része, amely civil szervezetek javaslataira épül, és alapvető megelőzési összetevőket tartalmaz. Ugyanakkor a büntetés egyértelműsége egy jelzést ad arra, hogy visszaszortísa ezeket a viselkedési formákat a társadalomban - vélte."Amint ezt a törvényt elfogadják Romániában, automatikusan minden 14 év alatti kiskorúval folytatott szexuális cselekményt erőszaknak kell tekinteni, egy kivétellel: ha legtöbb 3 év korkülönbség van a két kiskorú között" - jelentette ki, a Képviselőház jogi bizottságának tagja.Mint arról korábban beszámoltunk , a Declic közösség petíciót indított Ludovic Orban képviselőházi és Anca Dragu szenátusi elnöknek címezve, amelyben kérik a 16 éves beleegyezési korhatár megállapítását. A petíciónak már majdnem 60 ezer aláírója van.