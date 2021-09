Ismét idei rekordot döntött a napi esetszám

A legutóbbi tájékoztatás óta 7095 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, közel 54 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.



Az új esetekkel 1.172.981-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.090.380 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 9.463.782 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 2.983.812 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 21.764 RT-PCR tesztet végeztek el (10.872-t az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 10.982-et pedig kérésre), és 31.953 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt esetek mellett 652 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.9078 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 1067 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 244 kiskorú van, és közülük 16-at ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 39.795 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 8.106 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 58.945 személy van házi, 231 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 5109 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban, és 671 a lakosság tájékoztatását szolgáló 0800 800 358-as zöldszámra.Az elmúlt 24 órában 113 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ötvennyolc férfiről és ötvenöt nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brassó, Buzău, Krassó-Szörény, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szeben, Suceava, Temes, Tulcea, Vaslui, Vrancea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban. A 113 elhunyt közül egy a 20 és 29 év közötti, négy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, hat 40 és 49 év közötti, tizennégy 50 és 59 év közötti, húsz 60 és 69 év közötti, harmincöt 70 és 79 év közötti volt, harmincháromnak az életkora meghaladta a 80 évet. Százhatan közülük más betegségben is szenvedtek.Az elhunytak között van egy 22 éves, Krassó-Szörény megyei nő, aki be volt oltva, de több más súlyos betegsége is volt, illetve egy 26 éves, Giurgiu megyei nő, aki szintén más betegségekben is szenvedett és nem volt beoltva.Ezzel 35.964-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.