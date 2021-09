Cseke Attila: csak törvénnyel tehető kötelezővé az oltás

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint kizárólag törvénnyel lehet bevezetni az oltás esetleges kötelezővé tételét az alkalmazottak bizonyos kategóriái számára.



A tárcavezető az RFI-nek nyilatkozott erről csütörtökön. Hangsúlyozta, jómaga is kívánatosnak tartaná például az egészségügyi alkalmazottak kötelező beoltását, ám időt kért ahhoz, hogy erre jogi megoldást találjon a kormány.Cseke Attila elmondta, elemzik a lehetőségeket, ugyanakkor leszögezte, hogy az oltás kötelezővé tétele csak törvénnyel lehetséges. Megjegyezte, a parlamentbe kerülő tervezetnek egy türelmi időszakot is ki kellene jelölnie arra, hogy az érintett kategóriáknak legyen idejük az oltakozásra.Az ügyvivő egészségügyi miniszter közlése szerint szintén csak törvénnyel írható elő, hogy az oltatlan egészségügyi dolgozókat a saját költségükre rendszeresen teszteljék. Cseke Attila értésre adta, hogy támogatja ezt a megoldást. "Biztonságérzetet kell nyújtanunk a pácienseknek. Abban a tudatban kell belépniük az egészségügyi intézményekbe, hogy vagy beoltották, vagy tesztelték azt az orvost vagy más egészségügyi dolgozót, akivel tárgyalni fognak" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a minisztérium szakértők és jogászok bevonásával erre is keresi a megoldást.Az államfő kedden nyilatkozott arról, hogy a koronavírus elleni oltást kötelezővé kellene tenni a lényeges ágazatokban dolgozók bizonyos kategóriái számára.az egészségügyi dolgozókat hozta fel példaként.