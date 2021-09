Hivatalos! Péntektől vörös forgatókönyv lép életbe Kolozsváron

Ahogy várható volt csütörtökön a Kolozs megyei vészhelyzeti bizottság döntött a járvány terjedésének a megfékezésére vonatkozó intézkedésekről. Eszerint Kolozsváron (3,73‰), Ajtony községben (3.91 ‰), Alparét községben (3,65‰), Magyarkályán községben (4.21‰), Szászfenes községben (3.80 ‰), Alsójára községben (3,99‰) és Nemeszsuk községben (4,02 ‰) péntektől 14 napig korlátozásokat vezetnek be.



Még nem töltötted le az uniós zöld igazolványt? Itt egy útmutató, mi kipróbáltuk, és mindössze 2 perc alatt sikerült is letölteni.

A kormány múlt pénteken jóváhagyott rendelete értelmében bizonyos közösségi helyszínekre - éttermekbe, esküvőkre, kávézókba, fitnesztermekbe, mozikba és színházakba, valamint sport- és kulturális rendezvényekre - csak a COVID digitális zöld igazolvány bemutatásával lehet belépni, ha az adott településen az új koronavírusos esetek aránya az azelőtti 14 napban 3-6 ezrelék.

A fontosabb korlátozások a következők:

• Kötelező a védőmaszk viselése nyilvános terekben, piacokon, vásárokon, vásárokon, bolhapiacokon, tömegközlekedési állomásokon, kereskedelmi egységekben, tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyen, valamint az oktatási egységek körüli 50 méteres körzetben.• A szabadtéri szabadidős és sporttevékenységek tilosak, kivéve azok, amelyeket legfeljebb 10 ember részvételével szerveznek meg, akik nem élnek egy háztartásban.• A szállodákban, panziókban, a hozzájuk tartozó éttermekben és kávézókban csak az ott elszállásolt személyeket fogadhatják.• Éttermek és kávézók, valamint teraszok 50%-os kapacitással működhetnek, és csak a hajnali 5.00-éjjel 2.00 közötti időintervallumban, a bárokban, klubokban és diszkókban pedig 30%-os kapacitás megengedett. A klienseknek bizonyítaniuk kell, hogy be vannak oltva COVID ellen (az uniós zöld igazolvány felmutatásával), vagy föl kell mutatniuk egy 72 óránál nem régebbi RT-PCR tesztet vagy egy 48 óránál nem régebbi hitelesített negatív gyorstesztet; vagy bizonyítaniuk kell, hogy átestek a betegségen (legalább 15 és legfeljebb 180 napja).• Mozik, előadótermek, koncertek 50%-os kapacitással működhetnek, védőmaszk viselése kötelező; szabadtéri műsorok, koncertek, nyilvános és magánrendezvények legtöbb 1000 résztvevővel tarthatók meg, védőmaszk viselésével, ugyanakkor a résztvevőknek bizonyítaniuk kell, hogy be vannak oltva (az uniós zöld igazolvány felmutatásával), vagy negatív a tesztjük, vagy átestek a betegségen.• Esküvők, keresztelők legtöbb 200 személlyel tarthatók meg, és minden személy számára legalább 2 négyzetméter területet kell biztosítani.• Az edzőtermek és fitneszteremek 50%-os kapacitással működhetnek, személyenként legalább hét négyzetméteres területet biztosítva. A játszóházak is 50%-os kapacitással működhetnek.• Demonstrációkat legfeljebb 100 résztvevővel lehet szervezni, akik csak a COVID digitális zöld igazolvány bemutatásával vehetnek részt a megmozduláson.• Felnőtteknek szóló tanfolyamok és műhelyek szervezése zárt térben legfeljebb 150, míg a szabadban legfeljebb 200 fő részvételével lehetséges. A résztvevőknek ebben az esetben is be kell mutatniuk a COVID digitális zöld igazolványukat.• Konferenciákat legfeljebb 150 fő részévtelével lehet szervezni, ha tudják biztosítani a személyenként a 2 négyzetméteres területet. A résztvevőknek ebben az esetben is bizonyítaniuk kell, hogy beoltották őket, átestek már a fertőzésen, esetleg friss tesztel igazolhatják, hogy nem fertőzöttek. A résztvevők ugyanakkor maszkot is kell viseljenek, és be kell tartsák az egyéb egészségügyi előírásokat is.• Sportrendezvényeken a lelátó legfeljebb 30%-át foglalhatják el a nőzők, akik között biztosítani kell az 1 méteres távolságot. Természetesen ebben az esetben is csak a COVID digitális zöld igazolvánnyal lehet belépni.A határozatot teljes terjedelmében itt lehet elolvasni