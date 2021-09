Megjelent formanyomtatvány, amivel a szülők jelezhetik szándékukat a gyerekük beoltására az iskolában

Jóváhagyta az egészségügyi minisztérium a diákok beoltására vonatkozó szülői szándéknyilatkozat formanyomtatványát. A nyomtatványt a megyei tanfelügyelőségek közvetítésével osztják szét az iskolákban, de erről a linkről is letölthető.



A kérdőívet a szülők rendelkezésére bocsátják, de kitöltése nem kötelező, illetve nem von maga után oltási kötelezettséget - nyomatékosítja közleményében az oktatási minisztérium.Az egészségügyi és az oktatási miniszter közös rendeletében előírtaknak megfelelően a szülők által kitöltött nyomtatványokat az iskolában erre a feladatra kijelölt személynek kell majd továbbítania a megyei egészségügyi igazgatóságnak. A kérdőívet nem szükséges aláírni és elektromos formában is elküldhető. Kitöltése az iskolai mobil oltócsapatok megszervezését segíti elő - hangsúlyozza a közlemény, hozzátéve, hogy a koronavírus elleni oltást csak a szülők írásos hozzájárulásával és jelenlétében kaphatják meg a diákok.Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter kedden azt nyilatkozta, még egyetlen iskola sem kért mobil oltóegységeket a diákok immunizálására, mivel még nem véglegesítették a diákok beoltására vonatkozó szülői szándéknyilatkozat formanyomtatványát, amelyet az egészségügyi minisztériumnak kell kidolgoznia.A tárcavezető hozzátette, a formanyomtatványon két kérdés fog szerepelni: az első az, hogy az illető személy/tanuló be van-e már oltva, és ha erre a kérdésre a válasz igen, akkor értelemszerűen már nem kell válaszolni a második kérdésre, amely azt firtatja, hogy be kívánja oltatni magát vagy sem. Erre a kérdésre három megadott válasz közül - igen, nem, még bizonytalan vagyok - lehet választani egyet.