Cîţu: a kötelező oltás az utolsó lehetőség, inkább törvényerőre emeljük az önköltséges tesztelést

Florin Cîţu miniszterelnök úgy nyilatkozott csütörtök este a Digi 24 műsorában, hogy mindent megtett az oltási kampányért, de ő "nem egy reklámcég" és "talán nem is a legmeggyőzőbb ember a világon".



"Én nem vagyok egy reklámcég, amit a kormány megtehetett, az megtettük" - jelentette ki Cîţu, amikor beszélgetőpartnere azt kérdezte tőle, hibásnak érzi-e magát az oltáskampány sikertelenségéért."Végül is Romániában nem kötelező az oltás. Megvádolhatnak azzal, hogy nem vagyok a világ legmeggyőzőbb embere, de szeretném látni, hogy a társadalom felelős emberei, a véleményformálók, a Facebook influenszerei hány órát szenteltek az oltási kampánynak? Végül is mindannyian érintettek vagyunk, a vakcina mindannyiunkon segít. Talán nem én vagyok a legmeggyőzőbb ember a világon, de én az elsők között oltattam be magam, aztán a másodikat is felvettem, bejártam egész Romániát, és azt hiszem, minden nyilatkozatomban az oltási kampányról beszéltem.elnök szintén" - válaszolta a miniszterelnök. Cîţu az okokról úgy vélekedett, Romániában évek óta létezik egy erős oltásellenes kampány, amelyet "szélsőséges pártok" tartanak fenn.A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy

egyelőre a kötelező oltás az utolsó lehetőség Románia számára.

Szerinte egy ilyen intézkedés felvet néhány kérdést, amelyekre jelenleg senki sem tudott válaszolni, például, hogy milyen szankciókat kapnának az oltást elutasítók. A miniszterelnök ugyanakkor bejelentette, hogy törvényjavaslatot nyújt be a parlamentbe az oltást elutasító, kulcsfontosságú ágazatban dolgozó személyek önköltséges teszteléséről."Nem támogatom a korlátozásokat, nem akarom újra bezárni a gazdaságot" - jelentette ki.Szerinte a zöld igazolvánnyal erre lehetőség van, de az a kérdés, mi legyen az egészségügyben és oktatásban dolgozókkal. A most adott megoldás, hogy saját költségen teszteltesse magát rendszeresen az, aki nem akarja beoltatni magát; a kötelező oltásnak az utolsó lehetőségnek kell lennie - tette hozzá.A kötelező oltás bevezetésével olyan problémák adódhatnak, amire senki nem tud válaszolni, pl. mi van, ha az orvosok 30% -át el kell bocsátanunk, mert nem akarnak oltást kapni? - tette fel a kérdést a miniszterelnök.Ezért is mennek inkább a kötelező önköltséges tesztelés javaslatával a kulcsfontosságú kategóriákban; amint ezt törvényként elfogadják, az orvosok lesznek az elsők, akikre érvényesek lesznek az új intézkedések.